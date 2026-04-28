Los médicos estudian medidas "más agresivas" para sus movilizaciones en Ourense

La huelga de médicos contra el Estatuto Marco del Gobierno central entra en su tercera semana de movilizaciones mensuales en el área sanitaria de Ourense. Fuentes de la movilización apuntan que encima de la mesa ya está la posibilidad de una huelga indefinida o la adopción de “medidas más agresivas”.

Según el Sergas, el CHUO volvió a situarse entre los hospitales con mayor seguimiento, con un segumiento del 24,2% en el turno de mañana, mientras que el sindicato O’Mega eleva la cifra por encima del 80%. Pese a estos datos, la movilización evidenció cierto desgaste. La concentración celebrada ayer en el hospital registró menos asistencia que en anteriores convocatorias, en un contexto en el que los propios facultativos reconocen cansancio tras meses de protestas.

Fuentes cercanas a la movilización explican que colectivo encajó un nuevo obstáculo tras comprobar las dificultades para articular una mesa sectorial propia de médicos. La fórmula que reclamaban solo sería viable si cuenta con el respaldo del resto de colectivos sanitarios algo que a día de hoy no se produce.

En el seno de los manifestantes se debate la posibilidad de dar un paso más y avanzar hacia una huelga indefinida o adoptar “medidas más agresivas” para conseguir sus objetivos. Los médicos insisten en que el conflicto no se resolverá a corto plazo y apuntan a la “falta de voluntad política” para introducir cambios de fondo.

Pilar Garzón, presidenta del Colegio de Médicos de Ourense, indica que sus reclamaciones solo “buscan derechos como los demás trabajadores” y ejercer su profesión “con dignidad”.