El Liceo, fiel a su historia, y una joven poetisa ourensana

Es una noticia reconfortante y denota el clima cultural de la ciudad de Ourense que la presentación de un libro de poesías siga siendo un acto de proyección social y que lo acoja el Liceo Recreo Ourensano en esos salones cargados de cultura e historia donde todavía resuena la voz de Tovar, de Blanco Amor, de Otero Pedrayo y tantos otros. Me refiero a la presentación del nuevo poemario de la joven y ya fecunda poetisa Patricia Cisneros Comes, prevista para el 4 del mayo que viene. El título del breve pero fecundo libro recuerda aquello de que la poesía es el latido invisible que une las palabras con el alma y que los poetas no escriben, sino que traduce el murmullo secreto del universo. Tal es la impresión que se siente tras leer su libro “Sintiendo el sentido”.

Llama la atención que pueda haber tanta profundidad expresada por una joven formada en el Derecho, que trascienda del mundo concreto de lo jurídico y que como se dice de los poetas camina sobre el sueño y la vigilia. Explica Patricia por qué ha escrito este libro que ciertamente es como un instante detenido. Pero ella sí sabe cómo expresarlo. Con cierta humildad nos cuenta que escribir poemas le ayuda a resolver su propio desorden mental. Su libro exige ser leído despacio, saboreando cada palabra, enjaretada en el lugar oportuno para dar lugar a una obra densa, profunda, meditada y enormemente sencilla. Se ha dicho, sobre todo de los poetas intimistas, que son capaces de dar voz a lo que sentimos cuando no sabemos cómo decirlo.

Por algo se ha dicho que los poetas, mediante reflexiones y frases, poseen la facilidad de conectar fácilmente con sus emociones y usar las palabras adecuadas para narrar situaciones, encuentros o desencuentros, y darnos una mirada distinta respecto a lo que desean transmitir al mundo

En estos tiempos que vivimos, un libro como el de Patricia es una invitación sensata a detenernos a pensar en medio del caos de nuestro tiempo. Y es una buena noticia que, en la ciudad de Ourense, que por algo se llamó “la Atenas de Galicia” siga vivo y fecundo el espíritu de sus poetas y escritores y que personas jóvenes como Patricia sepan detener el ritmo cotidiano de la vida que vivimos para ofrecernos un conjunto de poemas que también nos ayuden. Por algo se ha dicho que los poetas, mediante reflexiones y frases, poseen la facilidad de conectar fácilmente con sus emociones y usar las palabras adecuadas para narrar situaciones, encuentros o desencuentros, y darnos una mirada distinta respecto a lo que desean transmitir al mundo. Con sus obras nos van entregando sabiduría a través de una de las formas de expresión más breves: el verso. Desde hace dos siglos, el Liceo Recreo Ourensano sigue siendo el espacio donde la cultura y la historia tienen su sede. Es una sociedad de socios, pero es una sociedad abierta a todos. Todavía hoy recuerdo en mi propia juventud haber representado allí alguna obra de teatro o haber participado en actos tan singulares como un homenaje a Rubén Darío. La presentación de un libro de poesías no podía tener acomodo mejor. Hay pocas ciudades en España que tengan una sociedad como el Liceo instalada en un lugar tan noble o espectacular. Por lo que el propio marco ensalza y ennoblece cuantos actos se celebren allí. Por algo, desde hace 22 años, el Liceo Fue declarado “Bien de Interés Cultural”, reconociendo así su importancia y valor histórico.

Pienso que cuando Patricia Cisneros diga sus poemas dentro de unos días debe recordar que, en el mismo lugar del pazo de Oca Valladares, hablaron desde la condesa de Pardo Bazán hasta Marcelo Matías, Curros Enríquez o Vicente Risco, aparte de los otros ya citados. La joven poetisa ourensana se suma ahora a esa ilustre lista de quienes pasaron por este histórico lugar, cuyas piedras venerables se pusieron en el siglo XVI, y que a un institución cultural y recreativa fundada en el año 1841 con el objetivo de fomentar el conocimiento y el desarrollo de las artes y las ciencias en la región. Y eso hace.