¿Sabe usted que los médicos de Ourense votarán por sus representantes?

¿Sabe usted que la directiva del Colegio Oficial de Médicos de Ourense se pondrá en modo votación en diez días? ¿Que el 24 de abril son las elecciones para elegir diferentes puestos del organismo? ¿Que se votará al nuevo presidente, vicepresidentes, secretario, vicesecretario, tesorero-contador y vocales? ¿Y que seica ya se han entregado las candidatura y estamos ya en plena “campaña electoral”?