Medio millar de estudiantes inician su vida universitaria en el Campus de Ourense

Ya no quedan días de verano. Medio millar de estudiantes aterrizaron ayer en el Campus de Ourense para empezar a disfrutar de su nueva vida universitaria. El pabellón acogió la jornada de bienvenida de la Universidad de Vigo, que sirvió para que el alumnado de nuevo ingreso descubriese los servicios que le ofrece la institución académica, así como las asociaciones estudiantiles de las que podrán formar parte durante sus años universitarios.

Los nervios y las ganas estuvieron presentes a partes iguales. “Espero pasarlo bien y descubrir si la carrera que he elegido es realmente la que quiero hacer”, apuntó Elena, una joven ourensana que este curso empieza el grado en Educación Infantil. “Desde pequeña sabía que quería hacer algo relacionado con los niños y la nota de la PAU me permitía entrar tanto en Primaria como Infantil, al final me decanté por los más pequeños”, contó ilusionada.

La misma emoción, aunque con un enfoque más analítico, compartía André, matriculado en Inteligencia Artificial. “Creo que va a ser complicado este primer año, pero confío en poder salir adelante”, aseguró. Lejos de dejarse intimidar por la exigencia técnica del grado, asume el reto porque “las matemáticas normalmente se me dan bien y son una parte fundamental de la carrera, por eso la elegí”.

Toma de contacto

Durante toda la mañana, los jóvenes recibieron información sobre las becas y ayudas que pueden solicitar o la oferta académica complementaria a la que pueden acceder. Además, también pudieron mantener un primer contacto con las asociaciones estudiantiles que hay en el Campus. Entre ellas el UVigo Motorsport, Auria Technologies, Ourense Global o Aerotech. aprovecharon el evento para captar nuevo talento entre los recién llegados, demostrando que la etapa que ahora comienzan va mucho más allá de las aulas.

Los nuevos alumnos tuvieron la oportunidad de conocer la biblioteca universitaria, los programas de movilidad, las iniciativas de fomento del empleo y del emprendimiento y las actividades de cultura y de bienestar, salud y deporte. No faltaron a la cita los puestos de la Unidad de Diversidad, de la Unidad de Igualdad, del Área de Normalización Lingüística y de delegaciones y asociaciones de estudiantes.

Aunque la bienvenida al Campus fue ayer, los estudiantes tendrán aún unos días de adaptación antes de empezar las clases el próximo lunes, 7 de septiembre. También habrá tiempo para que aumente el número de matriculados. Hoy se publicará un nuevo listado de admitidos, que deberán inscribirse entre el 3 y 4 de septiembre. Posteriormente, se realizará una convocatoria extraordinaria con las plazas que queden vacantes que permanecerá abierta durante todo el mes de septiembre. Para el estudiantado de continuación, es decir, el que ya venía cursando sus estudios en la UVigo en los cursos anteriores, la matrícula para este año académico cerrará el 11 de septiembre.

Relacionado El Campus llega a septiembre con vacantes en siete grados

Solo quedan disponibles el 4% de las plazas ofertadas

Durante la jornada de bienvenida, la rectora de Universidad de Vigo, Carmen García Mateo, celebró los excelentes datos de inscripción. “La matrícula está funcionando estupendamente, tenemos en este momento sobre un 4% de plazas vacantes, pero hay muchas titulaciones que tienen sobrematrícula”, explicó. Ante este overbooking, la rectora aseguró que desde la institución trabajarán para “atender a más estudiantado” y solventar las limitaciones administrativas. Además, reivindicó el valor y atractivo de Ourense frente a prejuicios pasados: “Es un campus que permite la vida universitaria durante los cuatro años con unas instalaciones cuidadas, con dotaciones culturales, de biblioteca y deportivas”.

Por su parte, la nueva vicerrectora del Campus, Montserrat Cruz, coincidió en el buen arranque de las clases, afirmando que “el curso empieza con toda la fuerza” y subrayando la alegría y buena acogida del alumnado. A nivel personal, Cruz asume el cargo con cautela e ilusión. “Va a ser un reto, porque es un curso con muchísimos objetivos diferentes”, señaló. Su intención es “ir despacio” y mantener reuniones con los responsables de las distintas facultades para asentarse y gestionar de forma óptima las necesidades de todo el Campus. Por el momento, en el horizonte más cercano su objetivo será “lograr reacreditar el Campus Auga”, un trámite con el que se muestra optimista.