Medio Rural pone fecha a la reunión con los tractoristas de Ourense: será este miércoles

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha anunciado una reunión con ganaderos y agricultores de Ourense este miércoles, así como la convocatoria del Consello Agrario para este viernes, con el objetivo de abordar las principales demandas del sector, entre ellas los recortes en la Política Agraria Común (PAC) y la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Así lo trasladó este martes en una entrevista en el programa Bos Días de la Televisión de Galicia (TVG), en la que subrayó que las cláusulas de salvaguardia del acuerdo con Mercosur son una “liña roja que no se puede cruzar de ninguna manera”. Estas cláusulas deben garantizar que ningún producto procedente de terceros países entre en la UE sin cumplir las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y de calidad que las que se imponen a los productores gallegos.

En este sentido, Gómez exigió al Gobierno central y al Ministerio de Agricultura una postura “clarísima” para defender dichas cláusulas y activar medidas correctoras si se producen bajadas de precios o alteraciones del mercado que perjudiquen al sector agroganadero gallego. “Galicia es un 98% rural y el objetivo de la Xunta es defender el sector agroganadero”, recalcó.

Críticas al acuerdo con Mercosur

La conselleira mostró sus dudas sobre un acuerdo que, según recordó, “siempre se presentó como beneficioso para España y para el sector”, y afeó las declaraciones del ministro Luis Planas, que había trasladado “total tranquilidad” tras el visto bueno europeo.

“Estamos jugando en desigualdad de condiciones”, afirmó, al señalar que los productores europeos deben cumplir estándares de calidad mucho más exigentes que en otros países exportadores.

Diálogo con el sector y PAC

Gómez recordó que la Xunta ya mantuvo encuentros con ganaderos ourensanos para resolver dudas y reiteró que el diálogo con las organizaciones agrarias es “constante e imprescindible”. El Consello Agrario del viernes servirá para analizar el nuevo escenario europeo y los efectos de la PAC en Galicia.

Sobre los recortes de alrededor del 22% en los fondos de la PAC, cifrados en unos 80 millones de euros anuales, la conselleira insistió en que, en un contexto de inestabilidad global, las ayudas directas a los productores son más necesarias que nunca.

“Galicia necesita una PAC fuerte si queremos seguir teniendo un agro vivo”, afirmó.