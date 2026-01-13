Punto y seguido a las protestas de los tractoristas en Ourense

Cerca de 60 horas fueron las que los agricultores y ganaderos ourensanos mantuvieron bloqueada la A-52 a su paso por Abavides. El kilómetro 188 se convirtió en el corazón de unas reivindicaciones que nacen “para defender o noso traballo e a todos” y que continuarán dejando tractores estacionados tanto en la capital como en otros puntos de la provincia.

Durante la mañana, los presentes se mantuvieron firmes en la vía que permanecía bloqueada. La otra se desbloqueó a última hora de la tarde del domingo tras un primer acuerdo con la Guardia Civil para no consternar los desplazamientos de vecinos y ciudadanos. Los manifestantes fueron muy claros al respecto: “non lle queremos facer mal a ninguén, pero non hai outra forma de que nos escoiten”, repitieron durante la última jornada.

Los vehículos que transitaron la A-52 por el carril liberado no dudaban en mostrar su apoyo con pitidos. Si bien el contingente contó con un número más reducido que las anteriores jornadas, decenas de agricultores y ganaderos seguían enclavados en el carril aún cerrado por tractores y rollos de paja.

A las 11,30 horas, un grupo de representantes del sector agrícola se dirigieron a Ourense para mantener una reunión con el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor. Tras una sesión que consideraron provechosa, los agricultores y ganaderos comenzaron a desmontar lo que fue su hogar durante los últimos dos días.

Después de retirar las carpas y los rollos de paja se procedió a la retirada de los tractores, que imitando una marcha triunfal, abandonaron la vía entre aplausos y vítores. A las 17,00 horas, el carril ya había sido habilitado para el tráfico y la A-52 recuperaba su normalidad.

Los manifestantes afirmaron que esto no es un punto final, si no un nuevo capítulo en las negociaciones y que de momento los tractores continuarán en las calles en señal de protesta, sin descartar la posibilidad de retomar acciones “que non lle gustan a ninguén”.

La feria de Xinzo de Limia cambia su ubicación, ocupada por los tractores

El concello de Xinzo de Limia ha reubicado la feria de este miércoles, 14 de enero, debido a que su habitual emplazamiento se encuentra ocupado por los tractores que el sector agrario ha aparcado en señal de protesta.

El gobierno municipal ha habilitado una ubicación “excepcional” a lo largo de la calle Carmen Nóvoa Diz, espacio que acoge puestas de la feria de forma ordinaria, situándolos a todos únicamente en el margen del parque para garantizar la fluidez del tránsito peatonal y emergencias. La otra parte del mercado se extenderá hacia la calle del Toural, ofreciendo una imagen única de la feria local.

Los vecinos tendrán que poner especial atención a la hora de estacionar sus vehículos el día anterior y a la circulación durante el propio día de la feria.