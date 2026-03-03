O’Mega pide limitar a 33 el número de pacientes diarios en la sanidad

Una nueva huelga de médicos -de carácter indefinido- en los centros de salud dependientes del Sergas arrancó ayer en Galicia, convocada por el sindicato O’Mega tras la ruptura de negociaciones con la Xunta para alcanzar condiciones laborales más favorables en Atención Primaria, que ha dejado gran incertidumbre entre los pacientes ourensanos y colas más largas de lo habitual en centros de salud de la ciudad, como el de A Ponte o el de Valle Inclán debido a los cambios de cita por cancelaciones.

“Queremos unas agendas en Atención Primaria que sean asumibles y sean beneficiosas tanto para el profesional como para el propio paciente. En este momento las agendas que estamos manejando son de 40 e incluso en algunos casos 50 pacientes al día”, manifestó el presidente de O’Mega, Manuel Rodríguez.

Ante esta situación, el sindicato exige limitar a 33 el número de pacientes atendidos por los médicos en los centros de salud. En cambio, desde el organismo aseguran que la Xunta rompió las negociaciones para establecer este tope, que estaba previsto que continuasen en la mañana de ayer, motivo principal de la convocatoria de esta nueva huelga.

O’Mega también pide establecer unos horarios fijos. “El Sergas tiene una jornada establecida para todo el personal en 1.533 horas, pero nosotros podemos tener 1.533, pero también podemos tener 1.800 o 2.000, no tenemos un límite”, resaltó Rodríguez.

Falta de especialistas

Desde el sindicato también ven servicio carente de especialidad, por lo tanto precario para los pacientes. “Muchos centros de salud están cubiertos por profesionales que acabaron la carrera hace dos días y que no tienen formación ninguna en medicina de familia y comunitaria, con el riesgo que eso supone para la población en general”, clamó el presidente de O’Mega.

La Xunta pide colaboración

Pese a las exigencias sindicales, la Consellería de Sanidade insta a O’Mega a sumarse al acuerdo “mayoritario” sobre atención primaria, para “evitarlles a pacientes e profesionais os efectos dun paro indefinido”.

“Un só sindicato que non se quixo adherir ao plan de medidas que se está implantando para mellorar a Atención Primaria”, clamó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que resaltó que “os que se manifestan contra a sanidade en Galicia nunca fan ningunha referencia a que a folga de médicos é en sentido máis maioritario contra un estatuto marco que depende do Ministerio de Sanidade”. El presidente también garantizó que “se fará todo o posible” para reprogramar las citas suspendidas por la huelga.

Contraste de criterios

El porcentaje de médicos que siguieron la huelga en el área sanitaria de Ourense difiere mucho según a quién se le pregunte. Según la Consellería de Sanidade fue de un 4,75% en el turno de mañana y un 2,86% en el de tarde, mientras que O’Mega eleva este porcentaje a un 50%.

La cuestión está en quién y quién no sumar. “Los mínimos que se están estableciendo en Ourense son muy altos, porque los centros que tengan cuatro o menos profesionales ya tienen un servicio mínimo, con lo cual esos son datos que la propia administración contabiliza como gente que está trabajando en Atención Primaria, está atendiendo urgencias”, indicó el presidente de O’Mega, que destacó que en la provincia el seguimiento “llama la atención por una incidencia mayor en algunas zonas rurales”.

Sin manifestación a la vista

A pesar de que para la jornada de hoy ya hay organizadas manifestaciones en centros de salud de algunas localidades como Vigo, A Coruña o Monforte de Lemos, todavía no hay ninguna convocatoria para Ourense. Aunque la idea del sindicato es realizar alguna movilización en la ciudad durante esta semana. “Esperamos organizarnos para poder convocar algo para el jueves”, indicó Manuel Rodríguez.