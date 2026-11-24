¿Sabe usted que el BNG echa mano del megáfono para intentar que calen sus ideas? ¿Que a golpe de ruido se pasean por la calle molestando al que no los quiere oír con sus mensajes? ¿Que quizá lo hacen porque no les queda otra desde que Mariano Rajoy, en su legislatura, decidiera recortar la publicidad institucional en los medios? ¿Que es él el verdadero responsable de obligar a los partidos a buscar fórmulas anacrónicas?