Memoria, futuro y un aplauso unánime al gran labor de la UME EN Ourense

La Subdelegación de Defensa de Ourense se vistió de gala este martes para celebrar su acto institucional anual. Con el subdelegado de Defensa en Ourense y coronel del Ejército de Tierra, Jesús Antonio Peñas Preckler, y el capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena al frente, la cita se erigió como un puente perfecto entre el pasado heroico y el compromiso presente. Todo ello demostrando que la cultura de defensa es, ante todo, una vocación de servicio a los ciudadanos.

Si hubo un momento que acaparó la atención y el agradecimiento de los presentes, fue el reconocimiento a quienes lucharon contra la terrible ola de incendios que castigó la provincia en agosto de 2025. En el acto se recordó cómo en aquellos días críticos llegaron a desplegarse más de 900 efectivos de las Fuerzas Armadas, siendo la mitad de ellos miembros de la UME. El capitán Omar Queipo Martínez recogió el galardón a este cuerpo. Como destacó el capitán Paz Pena, se premió no solo su entrega en primera línea de fuego, sino “su capacidad estratégica para coordinar al resto de unidades desplegadas”.

La ceremonia también hizo una parada en el tiempo para rendir homenaje a los militares ourensanos que perdieron la vida en la Guerra de Cuba a finales del siglo XIX. En un gesto cargado de simbolismo, la Subdelegación entregó certificados conmemorativos personalizados de los soldados caídos. El concello y la Diputación recogieron estos documentos en representación de los 92 concellos de la provincia, garantizando así que la memoria de aquellos jóvenes regrese, por fin, a sus parroquias de origen.

Pero la cultura de Defensa no solo mira al pasado, también hacia el futuro. El acto reservó un espacio destacado para premiar su talento. El galardón provincial del concurso “Carta a un Militar Español” fue para Samuel Alejandro Gómez, alumno de 4º de la ESO del CPR Padre Feijóo Zorelle. En una edición centrada en el centenario de la audaz hazaña del avión Plus Ultra, su escrito, leído ante todos los presentes, fue un aplaudido homenaje a “la valentía y el espíritu de equipo de aquellos pioneros de la aviación”.

Por su parte, el Premio Cachamuiña 2026 recayó en el colegio Manuel Sueiro. La institución reconoció la incansable constancia de este centro, cuyos alumnos llevan más de cinco años participando y ganando premios en los concursos del Ejército de Tierra, investigando desde misiones en la Antártida hasta la propia labor de rescate de la UME. Su director, José Manuel Rego, y la profesora Pilar Iglesias, recogieron el premio. La banda de la Brilat, que puso banda sonora al evento, fue la encargada de poner el broche final.