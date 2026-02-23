Menor dice que el PP es la "única alternativa a Jácome" en Ourense

El presidente de la Diputación de Ourense y líder provincial del PP, Luis Menor, ha asegurado este lunes que el PP es la única alternativa al actual alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, tras analizar la última encuesta electoral publicada por La Región este fin de semana. Durante su intervención ante los medios tras la junta de gobierno provincial, Menor ha descartado la supuesta hegemonía del líder de DO, señalando tajantemente que "ese efecto Jácome, que ese arrase electoral que pronostican algúns, non existe".

El líder de los populares incidió en que los datos demoscópicos reflejan, en realidad, un gran descontento con el gobierno local, destacando como dato objetivo que "o 72% dos ourensáns suspenden a súa xestión". Frente a este nivel de rechazo, el PP reivindica su estabilidad, recordando que la formación ha resistido la crisis interna tras las elecciones de mayo de 2023. Menor ha valorado que, "a pesar de tódolos cambios que houbo no grupo, motivados fundamentalmente polo abandono do cabeza de lista", tras la dimisión de Manuel Cabezas, las proyecciones más pesimistas no se han cumplido. "Tampouco se dá outra das cousas que os agoreiros din, que nos afundimos. Non, seguimos nos sete", ha afirmado el presidente provincial, mostrándose convencido de que van a remontar.

De cara a los comicios municipales de 2027, la estrategia de los populares pasa por captar a los ciudadanos decepcionados con la actual corporación. "O noso reto é evidentemente conectar, conectar con ese máis de 20% que se atopa desencantado da política", explicó Menor, marcándose como objetivo acortar la brecha existente entre los amplios respaldos que obtiene el PP en las urnas autonómicas y sus resultados locales. En cuanto al resto de la oposición, el presidente de la Diputación da por amortizado al PSOE, advirtiendo que "evidentemente está en caída libre" y que, según los datos, "deixou de ser alternativa, pasaría a ser a cuarta forza". Al descartar también al BNG por no haber logrado nunca el apoyo mayoritario de la ciudad, ha sentenciado: "A única alternativa somos nós".

En este sentido, el líder provincial ha contrapuesto la labor de su partido frente a la actual gestión municipal, subrayando que existen "dous modelos perfectamente claros". Por un lado, el que representan instituciones como la propia Diputación o la Xunta, donde, según ha defendido, "gobernamos diariamente, damos contas diariamente do noso goberno"; y, por otro, un gobierno local que "non atende as necesidades dos cidadáns" y que es rechazado mayoritariamente. Para revertir esta parálisis, Menor ha insistido en la necesidad de configurar una gran candidatura "que conecte coa cidade, que a cidade se vexa perfectamente reflectida en cada un dos seus ámbitos", mencionando expresamente el tejido cultural, deportivo y profesional. El objetivo final de los populares, ha recalcado, es ofrecer una opción firme con la vocación de "resolver problemas" y no de "crear máis problemas nin obstaculizar nada", situando siempre "a Ourense no centro da alternativa".