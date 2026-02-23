La oposición da por agotado el modelo Jácome, al que el 72% no quiere
FIN DE CICLO
PP, BNG y PSOE coinciden en que el ciclo de Jácome está agotado y apelan al descontento ciudadano para presentarse como alternativa ante un 72% que no lo quiere como alcalde
Lectura unánime en la oposición: el modelo Jácome está agotado. El presidente provincial del PP, Luis Menor, cree que “a cidade precisa estabilidade, proxecto e xestión rigorosa”. Con un 72% de ciudadanos que no quieren a Jácome como alcalde, Menor dice que Ourense rechaza “a improvisación como forma de goberno”. Tras advertir del “colapso” del PSOE y el auge nacionalista, reivindica al PP como “o único valor seguro e a única alternativa real”. Asume con “humildade” el reto de mejorar la visibilidad entre los jóvenes y los desencantados para “ofrecer unha proposta seria, técnica e centrada na xestión”.
Por su parte, en el BNG reina el optimismo. Luis Seara cree que “a xente empeza a estar farta de titiritadas e quere pasar páxina”. Erigido como el líder mejor valorado, Seara ve urgente una alternativa “que abra un tempo novo para transformar e recuperar o orgullo de ser de Ourense”.
Mientras, en el PSOE, Natalia González opta por la cautela ante la fuga de apoyos. “Axuda a motivarnos máis”, admite la socialista, que se aferra al descontento ciudadano para asegurar que hay “marxe para unha maneira distinta de gobernar” y promete trabajo duro para construir una alternativa “seria e en positivo”.
