¿Sabe usted que menuda se lio en el cementerio de Santa Mariña? ¿Que no fueron pocos los no pudieron acceder al recinto, dispuestos a limpiar las lápidas familiares antes de las fechas tan señaladas que se vienen? ¿Que decenas de personas se quedaron sin entrar y alguna quedó encerrada por los extraños horarios? ¿Y que la situación incluso provocó un colapso en el tráfico en la zona y hubo que dirigir el tráfico para maniobrar

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