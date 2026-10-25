EDITORIAL
La democracia a pedradas y el voto del miedo

¿Sabe usted que menuda se lio en el cementerio de Santa Mariña?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, las colas para limpiar y preparse para el día de todos los santos

Coche a las afueras del cementerio de Santa Mariña
Coche a las afueras del cementerio de Santa Mariña | La Región

¿Sabe usted que menuda se lio en el cementerio de Santa Mariña? ¿Que no fueron pocos los no pudieron acceder al recinto, dispuestos a limpiar las lápidas familiares antes de las fechas tan señaladas que se vienen? ¿Que decenas de personas se quedaron sin entrar y alguna quedó encerrada por los extraños horarios? ¿Y que la situación incluso provocó un colapso en el tráfico en la zona y hubo que dirigir el tráfico para maniobrar

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats