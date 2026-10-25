¿Sabe usted que menuda se lio en el cementerio de Santa Mariña?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, las colas para limpiar y preparse para el día de todos los santos
¿Sabe usted que menuda se lio en el cementerio de Santa Mariña? ¿Que no fueron pocos los no pudieron acceder al recinto, dispuestos a limpiar las lápidas familiares antes de las fechas tan señaladas que se vienen? ¿Que decenas de personas se quedaron sin entrar y alguna quedó encerrada por los extraños horarios? ¿Y que la situación incluso provocó un colapso en el tráfico en la zona y hubo que dirigir el tráfico para maniobrar
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