Viana mejora la accesibilidad y los servicios del cementerio

El Concello de Viana do Bolo ha acometido diferentes actuaciones de mejora en las instalaciones del cementerio municipal con el objetivo de ofrecer un recinto “máis accesible, cómodo e agradable para as familias que visitan aos seus seres queridos, ao tempo que rende unha merecida homenaxe ás persoas que alí descansan, garantindo un espazo digno e respectuoso coa súa memoria”.

Los trabajos han permitido mejorar tanto los accesos al recinto como la movilidad en su interior, dando respuesta a algunas de las necesidades que presentaba el cementerio y facilitando el tránsito de los vecinos que acuden habitualmente a visitar y cuidar las sepulturas de sus familiares.

Una de las principales actuaciones ha sido el hormigonado del acceso al cementerio desde la calle Sarito, una intervención que mejora las condiciones de entrada y salida del recinto y facilita el desplazamiento de las personas que acuden hasta el lugar.

A las mejoras en los accesos se suma la instalación de tres fuentes para facilitar a las familias la recogida de agua

De manera paralela, el Concello ha llevado a cabo el hormigonado de varios caminos interiores del cementerio, mejorando las condiciones de tránsito por las diferentes zonas. Esta actuación cobra especial importancia durante los periodos de lluvia, cuando la acumulación de agua podía dificultar el desplazamiento y generar zonas embarradas.

A las mejoras en los accesos se suma la instalación de tres fuentes distribuidas por distintos puntos del cementerio, con el objetivo de facilitar a las familias la recogida de agua para el cuidado de las sepulturas y el riego de las flores. La colocación de estos puntos facilitará las tareas de mantenimiento que realizan los vecinos.

La intervención tiene también un componente de cuidado y dignificación de un espacio especialmente vinculado a la memoria colectiva del municipio.