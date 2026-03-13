Menudeo a la puerta de un garaje: condenado a año y medio de cárcel

Diego E.S. aceptó en la Audiencia Provincial de Ourense una pena de un año y siete meses de prisión, además del pago de una multa de 900 euros, por un delito de tráfico de drogas. La condena es fruto de un acuerdo de conformidad entre el fiscal antidroga, Miguel Ruiz, y la defensa, en el que se ha aplicado el párrafo segundo del artículo 368 del Código Penal, atenuando la pena inicial debido a la escasa entidad de la cantidad incautada: apenas ocho gramos de sustancia estupefaciente.

La investigación que llevó a Diego E.S. al banquillo se remonta a febrero de 2024. En esas fechas, el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Verín inició un operativo específico tras detectar una constante actividad sospechosa en torno a un garaje ubicado en la calle San Gregorio de la localidad. A raíz de las vigilancias, los agentes constataron que el ahora condenado, que carecía de antecedentes penales, se dedicaba a la venta de drogas al menudeo. Las entregas se realizaban en la propia puerta del garaje o bien desplazándose en su vehículo particular hasta los puntos de encuentro fijados con los compradores. El final de sus actividades ilícitas llegó la tarde del 26 de febrero de 2024. Sobre las 16,00 horas, los agentes procedieron a su detención justo cuando salía del garaje conduciendo su coche, tras haber recogido a otra persona en la calle Alameda. En el momento del arresto, los agentes descubrieron que el acusado portaba escondidos cinco envoltorios.

El análisis posterior confirmó que se trataba de 7,955 gramos de cocaína. La droga, que el acusado pretendía distribuir a terceros, presentaba una elevada pureza del 88,85 % y habría alcanzado un valor de 906,85 euros en el mercado ilícito. Durante el registro también se le intervinieron 25 euros en efectivo procedentes de las ventas.

Inicialmente, la acusación solicitaba para el procesado una condena de tres años y tres meses de prisión, así como una multa de 2.500 euros.