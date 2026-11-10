El mercado de pisos turísticos retrocede en Ourense con las nuevas normas

El mercado de los pisos turísticos experimenta un fuerte retroceso en la ciudad. En apenas un año, el número de viviendas ourensanas de uso turístico inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT) ha pasado de 468 a 344, una reducción del 26,5%. Son 124 alojamientos menos que en noviembre de 2025. Solo en lo que va de 2026, la ciudad ha perdido 109 viviendas turísticas.

Evolución de los pisos turísticos.

La caída supone un cambio de tendencia tras años de expansión de este tipo de alojamientos. En noviembre de 2017, Ourense contaba con apenas 31 viviendas turísticas, una cifra que alcanzó las 468 en el mismo mes de 2025. El retroceso del último año sitúa ahora la oferta en niveles inferiores a los de noviembre de 2023, cuando había 364 pisos registrados.

La reducción también se refleja en el número de plazas turísticas registradas, que ha pasado de 2.166 a 1.610 en el último año. Pese a esta caída, los pisos turísticos siguen superando la capacidad de los hoteles de la ciudad, que suman 1.116 plazas repartidas en 16 establecimientos, según el directorio del REAT.

Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), relaciona el descenso con la incertidumbre generada por los cambios normativos. Asegura que el registro único estatal de alquileres llevó a algunos propietarios a abandonar la actividad ante sus requisitos y costes. “Mucha gente renunció a seguir alquilando y vendió”, señala.

El sistema comenzó a aplicarse en julio de 2025 y exigía obtener un número de registro estatal para anunciar alquileres de corta duración en plataformas digitales. El Tribunal Supremo anuló en mayo de 2026 parte de su regulación por invadir competencias autonómicas.

Aguín apunta a otro fenómeno que podría explicar parte de la reducción: propietarios que habían inscrito sus inmuebles como viviendas turísticas de manera preventiva, sin utilizarlos realmente para esa actividad. “Había un porcentaje de viviendas que estaban a la vez de alta como vivienda de uso turístico, pero realmente no estaban actuando como tal”, explica.

A ello se suma la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, vigente desde abril de 2025, que exige la autorización de tres quintas partes de los propietarios de la comunidad, para iniciar nuevas actividades turísticas en edificios sometidos a este régimen. Aguín considera que esta exigencia genera conflictos vecinales y reclama una regulación clara y consensuada con el sector. “Hay que respetar lo que ya existe”, reivindica, recordando que muchos propietarios llevan años desarrollando esta actividad y cumpliendo sus obligaciones.

La evolución de la ciudad contrasta con la del resto de la provincia, donde los pisos turísticos aumentaron de 674 a 732, un 8,6% más. Entre los municipios que incrementaron su oferta figuran Parada de Sil, que pasó de 12 a 16 viviendas, y Ribadavia, de 62 a 64. Aguín relaciona este crecimiento con el atractivo del turismo de naturaleza, especialmente de la Ribeira Sacra y de los municipios atravesados por el Camino de Santiago.

La caída también aparece en las estadísticas del INE, que identifica viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales mediante una metodología diferente a la del REAT. En Ourense ciudad pasaron de 327 en mayo de 2025 a 263 en el mismo mes de este año, un 19,6% menos.

Ourense lidera la caída de pisos turísticos en las urbes gallegas

El descenso de los pisos turísticos no se limita a Ourense, aunque la ciudad presenta el retroceso más acusado de Galicia. Según la serie mensual del REAT, cinco de las siete grandes ciudades tienen menos viviendas registradas que en noviembre de 2025. Ourense encabeza la caída, con un 26,5%, por delante de Santiago de Compostela (13,2%), Vigo (11,1%), Pontevedra (7,4%) y A Coruña (4,5%).

En el extremo contrario figuran Lugo y Ferrol, donde el número de alojamientos creció un 8,5% y un 9,8%, respectivamente. En conjunto, las siete ciudades pasaron de 5.932 a 5.443 pisos turísticos, 489 menos en doce meses. Sin embargo, en el resto de municipios gallegos se registraron 579 más, lo que permite establecer el balance autonómico termine con un ligero aumento de 90 viviendas. Esta evolución muestra diferencias entre los mercados urbanos y los destinos situados fuera de las grandes ciudades, donde la oferta turística mantiene una tendencia de crecimiento.

Por su parte, Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga, considera que Galicia atraviesa un “momento dulce” desde el punto de vista turístico. La representante del sector observa que las visitas se extienden cada vez a más épocas del año y que los viajeros buscan alojamientos en nuevos destinos. Por ello, lamenta que el debate sobre requisitos y restricciones desplace otros asuntos, como la promoción, la comercialización y la rentabilidad de los alojamientos.