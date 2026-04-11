Casi un mes de espera para renovar el DNI en Ourense

La cita previa se ha convertido en la puerta de entrada, y en ocasiones en el principal obstáculo, para acceder a la administración en Ourense. Aunque el sistema se implantó durante la pandemia como medida organizativa, seis años después sigue marcando el acceso a muchos servicios públicos, con diferencias notables según el organismo y el tipo de gestión.

Uno de los ejemplos más claros está en la expedición del DNI. En la ciudad de Ourense, obtener una cita puede suponer casi un mes de espera, con fechas disponibles actualmente a partir del 6 de mayo. La situación contrasta con otros puntos de la provincia, donde los plazos son mucho más reducidos: en O Barco de Valdeorras se puede conseguir consigue en un día y en Verín en apenas tres. De hecho, Ourense es la segunda ciudad gallega con mayor lista de espera para este trámite, solo por detrás de Santiago de compostela.

En extranjería, la situación es diferente, pero también presenta dificultades. La cita previa es obligatoria para todos los trámites y, aunque en algunos casos los plazos rondan los cinco días, acceder a ella no siempre es sencillo. En trámites como la petición de asilo, la página no deja pedir vez de una manera normal. “Es extremadamente difícil conseguir cita, tiene que ser por teléfono y no siempre cogen”, explican fuentes que han intentado gestionarla recientemente. De esta manera, en los que la vías telemáticas no son una alternativa real, lo que obliga a pasar por este sistema.

En el caso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la espera media se sitúa en torno a los cuatro días, una cifra similar a la de la Dirección General de Tráfico. Sin embargo, en ambos casos la cita previa sigue siendo imprescindible para la mayoría de gestiones. En el SEPE, acceder sin cita es una quimera. Desde la propia administración se insiste en la posibilidad de realizar trámites de forma telemática. Particularmente en la DGT, los mayores de 65 años pueden acceder sin cita previa como excepción.

En la delegación de Hacienda la atención presencial requiere cita previa obligatoria. En este ámbito, el sistema funciona con mayor agilidad: en la mayoría de oficinas de la provincia es posible obtener cita para el día siguiente. La digitalización ha avanzado notablemente en este servicio, donde muchos formularios se generan ya a través de internet y pueden presentarse tanto online como de forma presencial.

El Registro Civil presenta, sin embargo, uno de los mayores cuellos de botella para los ourensanos. En la ciudad, los plazos actuales se sitúan en torno al 5 de mayo para trámites relacionados con matrimonios y se extienden hasta el 1 de junio en otros procedimientos, lo que implica semanas de espera para trámites que podrían ser esenciales esenciales.

Frente a este modelo, la Xunta de Galicia asegura que garantiza la atención presencial sin necesidad de cita previa en sus oficinas de atención ciudadana y en el registro del sector público. La cita existe, pero es voluntaria y se plantea como una herramienta para organizar el trabajo, no como un requisito imprescindible. Tampoco es necesaria para presentar solicitudes de inicio de procedimientos administrativos.

El resultado general es un sistema desigual en el que conviven dos realidades. Por un lado, una administración autonómica que permite el acceso directo en la mayoría de los casos. Por otro, servicios estatales donde la cita previa sigue siendo la puerta de entrada obligatoria y, en muchos casos, más una barrera que una herramienta de carácter organizativo.