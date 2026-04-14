El metropolitano de Ourense, a la espera de las paradas

El transporte metropolitano de Ourense avanza en su tramitación técnica, aunque el acuerdo definitivo permanece condicionado por el encaje económico. En la actualidad, los concellos implicados en el plan piloto -que incluye la prolongación de ocho líneas del autobús urbano hacia municipios como Barbadás, San Cibrao o Pereiro- se encuentran definiendo la ubicación de las paradas en sus respectivos territorios. Una vez validado este diseño, la Xunta de Galicia deberá iniciar la negociación con las empresas concesionarias para la extensión de los servicios, un trámite para el que la Diputación ha solicitado la máxima celeridad, con un horizonte estimado de tres meses.

Pese al avance administrativo, la propuesta económica del Concello de Ourense, que exige dos millones de euros por el convenio, sigue siendo el principal punto de fricción. El presidente provincial, Luis Menor, tildó este lunes la cifra de “desproporcionada” -al representar una cuarta parte de todo el contrato de transporte urbano de la ciudad-, aunque se mostró abierto al diálogo permanente para evitar que las pretensiones financieras acaben bloqueando un proyecto estratégico para la movilidad de los vecinos.

En paralelo, la institución provincial dio ayer un impulso clave a la gestión de fondos europeos con la aprobación de asistencias técnicas para los Planes de Actuación Integrados (PAI) de Ourense Sur y Valdeorras. Esta iniciativa, que Menor calificó como el mayor esfuerzo con recursos comunitarios del mandato, movilizará 14,5 millones de euros en once municipios para fomentar la sostenibilidad y la innovación. A esta inversión se suman ayudas directas por 482.899 euros para otros diez ayuntamientos, el avance del PAI del ciclo del agua en la comarca de Monterrei y nuevos proyectos de conservación en el Xurés liderados por la Xunta de Galicia.

Sigue la huelga

Por último, el conflicto en el Consorcio Provincial de Bomberos sigue estancado tras la reunión celebrada este lunes. Los trabajadores mantienen la huelga indefinida a la espera de un informe técnico de Intervención sobre el cumplimiento del convenio. Por su parte, Menor defendió la gestión provincial, recordando el paso a la gestión directa y el incremento salarial de hasta el 27% según la categoría, aunque reiteró su disposición a escuchar para resolver el paro iniciado el pasado sábado.