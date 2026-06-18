Miguel Ríos no actuará en las Fiestas de Ourense por un accidente doméstico: "Deberá guardar unos días de reposo"

Las fiestas de Ourense han sufrido un varapalo de última hora: la cancelación del esperado concierto de Miguel Ríos. El mítico rockero era el gran reclamo y el "plato fuerte" de la programación de este año.

La noticia se ha confirmado a través de un comunicado emitido por su equipo. Según explica el texto, el artista "sufrió ayer un pequeño accidente doméstico que le provocó un leve traumatismo craneal". Afortunadamente, el parte médico indica que su evolución es favorable, pero los doctores le han recomendado "guardar unos días de reposo", lo que imposibilita su esperada actuación en la ciudad.

El comunicado emitido por Miguel Ríos

Desde la oficina de management del cantante lamentan profundamente las molestias ocasionadas por la suspensión de esta cita, que formaba parte de su gira El último vals. A través del mismo escrito, Miguel Ríos traslada su agradecimiento personal por el cariño de sus seguidores y avanza que en los próximos días se informará sobre la "posibilidad de reprogramación" de la fecha afectada, con la esperanza de reencontrarse muy pronto con su público ourensano.

Ahora resta saber quién será su sustitulo en el cartel de las fiestas de la ciudad.