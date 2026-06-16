Fiesta de San Juan en As Burgas: "Se va a liar parda"

Los vecinos de Ourense estrenaron esta semana con el anuncio de una desconocida promotora de organizar “el primer tardeo veraniego” durante la noche de San Juan el próximo 23 de junio desde las 18,30 a las 2,30 horas. La particularidad es que ese evento prevé celebrarse en los jardines del centro de interpretación de As Burgas, donde la organización -tres pubs y una sala de conciertos de la ciudad- aspira a llevar a 1.000 personas a este espacio declarado bien de interés cultural (BIC). Un espacio que lleva años con piscina y los jardines cerrados, pero que abrirá para acoger una fiesta.

Prometen “música en directo, ambiente festivalero y una puesta en escena espectacular"

Tardeo Experience, nombre que ha elegido esta unión de hosteleros, promete “música en directo, ambiente festivalero y una puesta en escena espectacular. Contaremos con DJs invitados, zonas de descanso, barras distribuidas por todo el recinto y una gran zona gastronómica con foodtrucks”. Además, adelantan que “cuando caiga la noche, el recinto de As Burgas se iluminará con un espectáculo de fuegos artificiales”. Los promotores han lanzado dos pases a 12 y 15 euros para acceder al recinto a distintas horas, y piden 120 euros para una “Zona VIP” con la promesa de que esa noche “se va a liar parda”.

Se hizo una propuesta, se vieron los posibles fallos, porque es todo un espacio histórico y hay que tener mucho cuidado para acotarlo todo"

Apuesta por lo local

Los organizadores relatan que llevan “un par de meses” trabajando en el evento, y detacan que todas las figuras que pondrán música y aportarán el elemento gastronómico serán locales. Asimismo, han tratado con la Concellería de Urbanismo, a quienes “se hizo una propuesta, se vieron los posibles fallos, porque es todo un espacio histórico y hay que tener mucho cuidado para acotarlo todo”.

Sin embargo, nadie en el consistorio parece tener muy claro cómo se ha autorizado el uso de un recinto que no solo tiene la protección BIC, sino que “está pechado a cal e canto”, como recordaba el portavoz del BNG Luis Seara. Tanto él como sus homólogas del PP y PSOE -Ana Méndez y Natalia González- aprovecharán las juntas de área del 16 de junio para interrogar al respecto al gobierno municipal.

Tampoco se ha remitido ningún plan de seguridad ni a Policía Local ni a Bomberos de Ourense, en previsión a posibles incidentes

El portavoz nacionalista afirma que “en Termalismo non saben nada do evento, e en Cultura remitiron a petición ó rexistro xeral”, al tiempo que señala que tampoco se ha remitido ningún plan de seguridad ni a Policía Local ni a Bomberos de Ourense, en previsión a posibles incidentes.

A estas críticas une su voz la popular Ana Méndez, quien recuerda que la administración Jácome “non son capaces de abrir a piscina termal, e agora atopámonos con isto”. La portavoz del PP adelantó que no se ha informado a la oposición, afirmando que el emplazamiento no es el adecuado.

Ambos consideran que el aforo propuesto de un millar de asistentes sería peligroso, tanto por el tamaño del recinto como por el impacto que puede provocar en la zona protegida,