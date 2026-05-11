Un millar de almas solidarias en la Ruta 091 en Ourense
CARRERA DE LA POLICÍA NACIONAL
Este domingo se ha celebrado la tercera edición de la Ruta 091 en Ourense, cuya recaudación se donará íntegramente a la asociación Bicos de Papel, para la ayuda de niños con cáncer
La tercera edición de la Ruta 091 de Ourense reunió a más de mil corredores que realizaron un recorrido de cinco kilómetros por las calles ciudad, con salida y meta en la glorieta de la Policía Nacional, en una prueba donde el carácter solidario brilló por todo lo alto.
Esta iniciativa de la Policía Nacional nació en el año 2017 y lleva celebrándose en la capital termal desde el 2024. En esta ocasión, el gran protagonista de la edición fue Bicos de Papel, una asociación sin ánimo de lucro creada para dar ayuda a niños oncológicos y a sus familias, a la que se le destinará todo el dinero recaudado en la prueba (12 euros por adulto, 10 por niño y con opción de aportación solidaria sin participación en la prueba), lo que resalta el objetivo social de este evento.
Pese a la incertidumbre meteorológica, las precipitaciones respetaron que la carrera se corriese sin ningún impedimento, arrancando a las 10,30 horas con un trayecto que recorrió el centro de la ciudad, hasta la intersección con la avenida de Zamora con la rúa Bonhome, a la altura del CHUO, regresando de vuelta hasta la glorieta de la Policía Nacional.
El campeón de la prueba fue Martín López Mosquera, corredor de 17 años del Club Atletismo Ourense, que se está preparando para el Campeonato de España de Atletismo. En el apartado femenino, la ganadora fue María Cedrón, ourensana que forma parte del cuerpo de la Policía Nacional y conquista su segunda prueba de este tipo, tras vencer en Ávila. A las 11,30 horas también se celebró una prueba de 1 kilómetro infantil e inclusiva, con ida y vuelta entre la glorieta de la Policía Nacional y San Lázaro.
Los campeones
“Tengo el objetivo en el Campeonato de España, esto es un buen precedente”
“Es una forma de acercar la policía al ciudadano, es una buena iniciativa”
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