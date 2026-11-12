Un millón de euros en Ourense: cae en la ciudad un gran premio durante San Martiño

La festividad de San Martiño trajo este miércoles un regalo inesperado a la ciudad. El sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado en Ourense un total de 1.034.000 euros, repartidos entre un boleto agraciado con un millón de euros y otros 17 cupones premiados con 2.000 euros cada uno.

El epicentro de la suerte se sitúa entre el barrio de O Pino y el entorno empresarial de la capital. El encargado de distribuir la fortuna ha sido Antonio Vázquez Villarroya, quien despachó los boletos ganadores tanto desde su puesto habitual, situado frente al supermercado Lidl de O Pino, como en su ruta diaria por varias cafeterías del polígono industrial de Quintela, donde la noticia ha desatado las celebraciones entre los trabajadores de la zona.

El reparto tiene además un componente personal muy especial para su protagonista. Tras pasar 20 años trabajando en una fábrica, Antonio apenas lleva siete meses en este oficio. "Estoy muy nervioso. No pensé nunca que podría repartir tanto dinero y tener una sensación tan buena de hacer felices a muchas personas", reconocía emocionado esta mañana, admitiendo que todavía está asimilando una alegría a la que no está acostumbrado. A lo largo de la jornada, varios de los vecinos agraciados ya se han ido acercando a su punto de venta para felicitarlo.

El pellizco ourensano acapara prácticamente la totalidad de los 1.074.000 euros que este sorteo ha dejado en toda Galicia. Fuera de la provincia, la suerte también repartió premios de 2.000 euros por boleto en A Coruña (20.000 euros en diez cupones vendidos en el centro comercial Marineda City), en la comarca de Ferrolterra —con 18.000 euros distribuidos entre Ares y Mugardos— y en Ponteareas, donde se vendió otro boleto agraciado en la plaza de la Iglesia.