Los mires que eligen Ourense: vocación, buen trato y vínculos personales

El examen MIR deja historias de regreso, vocación y vínculos con Ourense. Veintiún futuros médicos han elegido ya el Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras desde que el proceso de adjudicación comenzó el pasado 4 de mayo, una cifra que confirma el buen ritmo de elección del CHUO en las primeras semanas y que ya ha permitido cerrar muchas especialidades.

Entre quienes han apostado por la ciudad aparecen perfiles muy distintos, aunque con varios elementos en común. Residentes que descubrieron su especialidad durante el rotatorio en el CHUO, aspirantes que priorizaron un trato más cercano frente a grandes hospitales o jóvenes médicos que decidieron quedarse en Galicia por motivos personales y familiares. También hay historias de regreso a casa, tras años formándose fuera.

Este año, además, Ourense consiguió un hito simbólico al convertirse en el primer hospital gallego en cubrir su plaza de Obstetricia y Ginecología, así como un lugar destacado en otras especialidades como Dermatología u Oftalmología.

Aun así, el proceso encara su recta final con todavía plazas disponibles, especialmente en Medicina Familiar y Comunitaria, que mantiene veinte vacantes abiertas y concentra la mayoría de las plazas MIR todavía libres en el área sanitaria. El proceso de adjudicación continuará hasta el próximo 27 de mayo.

Siempre he tenido a mi madre como modelo, me ayuda mucho” — Raquel Ordiales - Mir de Obstetricia y ginecóloga

Raquel Ordiales, Mir de Obstetricia y ginecóloga. | Cedida

Raquel Ordiales, ourensana y número 1.006 del MIR, iniciará su residencia en Obstetricia y Ginecología en el CHUO tras decidir quedarse en el hospital en el que realizó el rotatorio del último curso de Medicina. Aquella experiencia terminó de confirmar una elección que ya se planteaba. “El servicio me transmitió un ambiente muy cercano y muy docente”, explica.

Formada en la Universidade de Santiago de Compostela, Ordiales regresó a Ourense para completar las prácticas y descubrió el día a día de una especialidad que conocía bien. Su madre es ginecóloga en la ciudad y su abuelo fue médico, dos figuras que marcaron su vocación desde pequeña. “Siempre he tenido a mi madre como modelo, me ayuda mucho”, exclama.

Destaca que la ginecología es una especialidad “muy amplia y completa”, en la que conviven la cirugía y el trato cercano con las pacientes en momentos importantes. Tras un año MIR “muy exigente”, logró una posición que le permitió escoger con margen. Apostó por quedarse en Ourense en una nueva etapa “con muchísimas ganas de aprender".

El CHUO me parece un lugar acogedor con un trato cercano” — Luis Barral - Mir en Cirugía Ortopédica y Traumatología

Luis Barral, Mir en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Luis Barral, natural de Fuerteventura y número 3.390 del MIR, eligió el CHUO para realizar su residencia en Traumatología tras estar vinculado a Galicia durante muchos años, ya que pasaba sus vacaciones aquí con su familia. “Desde el primer día que llegué me gustó mucho”, indica.

Formado en Santiago de Compostela, Barral explica que descubrió su interés por Traumatología durante las prácticas de la carrera. “Las cirugías me parecieron muy completas y me atrajo desde el primer momento”, señala.

Aunque su primera opción era A Coruña para coincidir con su pareja, que también eligió plaza MIR este año, terminó apostando por Ourense por el tipo de hospital que buscaba. “El CHUO me parece un lugar acogedor, donde el residente puede tener un trato más cercano”, asegura.

Tras unos meses de preparación del MIR “con altibajos”, afronta ahora la residencia “con mucha ilusión” y con ganas de empezar una nueva etapa en la ciudad ourensana, donde además ya cuenta con amigos de la carrera, por lo que este nuevo comienzo será, con toda seguridad, con buen pie.

Anestesiología fue una gran desconocida hasta el último año” — Carla Campos - Mir en Anestesiología y Reanimación

Carla Campos, Mir en Anestesiología y Reanimación. | Cedida

Carla Campos, puesto 610 en el MIR, ourensana y la primera residente que eligió Anestesiología en el CHUO, asegura que descubrió realmente la especialidad durante el rotatorio de sexto curso en el hospital. “Durante la carrera había sido una gran desconocida para mí”, admite.

Sobre su futura especialidad, Campos considera que combina “el manejo del paciente crítico y mucha destreza manual”, dos aspectos que le atraen especialmente.

Aunque valoró otras opciones dentro de Galicia, como Santiago de Compostela, Vigo o A Coruña, terminó apostando por quedarse en Ourense. “Me gustó mucho el ambiente y el trato cercano con el residente”, señala sobre el CHUO, donde además destaca especialmente el trabajo de la unidad del dolor.

Tras unos meses de preparación “duros”, logró una gran nota. Ahora afronta la residencia “con mucha ilusión” y con el objetivo de ganar “seguridad y autonomía” para enfrentarse en el futuro a situaciones complejas que seguro que le exigirá su profesión.

Necesitaba tan buena nota que no me planteaba la especialidad” — Carmen Otero - Mir en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

Carmen Otero, Mir en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. | Cedida

Carmen Otero, viguesa y número 425 del MIR, fue la aspirante con mejor posición en elegir Ourense en las primeras horas del proceso de adjudicación. La futura residente escogió Dermatología, la especialidad más demandada.

Aunque durante la carrera ya le llamaba la atención esta rama médica, reconoce que nunca se planteó seriamente poder acceder a ella hasta conocer el resultado del examen. “Me gustaba, pero se necesita tan buena nota que ni me planteaba llegar”, admite.

Formada en la Universidade de Santiago de Compostela, Otero asegura que tomó la decisión tras analizar distintas opciones y visitar servicios durante el periodo posterior al MIR. Finalmente, el CHUO terminó convenciéndola. “Fue el servicio que mejor impresión me dio. Me pareció gente muy cercana”, explica.

Otero también valoró el carácter quirúrgico de la especialidad y el hecho de incorporarse a una residencia todavía joven. “Soy la tercera residente que tienen allí”, señala sobre un servicio que, según destaca, está creciendo y evolucionando rápidamente.