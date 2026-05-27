Más de un tercio de los médicos de la provincia de Ourense estará jubilado en diez años

El progresivo envejecimiento de la sociedad de Ourense, fruto del aumento de la esperanza de vida y la evolución natural de la pirámide poblacional, tiene un fiel y analítico reflejo en los pasillos de sus centros de salud y hospitales. La sanidad en la provincia se aproxima a una etapa de transición histórica que obligará a replantear la organización del mapa asistencial a corto y medio plazo.

Según se desprende del último Estudio sobre Demografía Médica de la Organización Médica Colegial, con datos consolidados a 2025, el sistema sanitario ourensano opera en la actualidad con 1.569 facultativos en activo. Esta cifra se sustenta sobre una plantilla de marcada veteranía y profundamente feminizada, que además debe hacer frente a una fuga de perfiles jóvenes hacia otros territorios.

El panorama de la profesión médica en la provincia de Ourense | La Región

El diagnóstico más acuciante que ofrece esta radiografía colegial apunta directamente a la variable de la edad. La edad media de los médicos en activo en la provincia se sitúa en los 50,09 años. Este promedio provincial supera de forma clara a la media del conjunto de España, que presenta un estrato profesional más joven, situado en los 47,49 años. Como consecuencia de esta veteranía acumulada, las previsiones anticipan una notable tasa de reemplazo necesaria en los centros sanitarios.

Estimaciones

Las estimaciones calculan que para el año 2035, el 34,5% de los médicos que hoy ejercen en la provincia de Ourense se jubilarán. Este volumen de retiros sitúa a Ourense en una posición de gran exigencia, ocupando el cuarto puesto a nivel estatal con mayor porcentaje de jubilaciones a la vista, tan solo por detrás de Soria con un 44%, Teruel con un 37,4% y Huesca con un 36,7%. La brecha con el resto del país es evidente, ya que el promedio estatal de jubilaciones para esa misma fecha se quedará diez puntos por debajo, en un 24,9%. En contraste con este acusado envejecimiento de las plantillas, emerge una feminización de la profesión médica sin freno. En Ourense, esta tendencia ha cobrado tal fuerza que supera ya la media española

De los 1.569 facultativos en activo que garantizan la asistencia diaria, un total de 965 son mujeres (61,5%), frente a los 604 hombres que completan la estadística. Este liderazgo femenino supera la media nacional, que establece que las mujeres representan el 59,3% de los profesionales en activo en el conjunto del país. Esta realidad es el fruto del acceso mayoritario de las mujeres en las nuevas generaciones, como se comprueba en la formación MIR en los últimos años, si bien en el censo total de la provincia -que engloba a los 1.873 profesionales inscritos, tanto en activo como ya retirados- las mujeres también consolidan la mayoría con 1.026 colegiadas, un 54,8%, frente a 847 hombres, que suponen el 45,2%.

El reto de la fuga de talento

A la necesidad de planificar el relevo generacional provocado por la edad, la provincia debe sumar el desafío de una movilidad geográfica que resta efectivos al sistema. Los datos de flujo entre colegios no resultan favorables, ya que Ourense anotó en un año un saldo neto provincial de emisión del -1,4%.

En términos absolutos, este balance significa una pérdida neta de 23 médicos que, tras iniciar su andadura colegial y formativa en la provincia, han trasladado su expediente a otras regiones para desarrollar su trayectoria profesional.

A esta dificultad del sistema para atraer y fidelizar a los facultativos se añade un obstáculo de índole académica a la hora de generar nuevos profesionales de forma directa: Ourense es una de las provincias españolas que carece de Facultad de Medicina, una ausencia que en la comunidad comparte con Lugo y Pontevedra.