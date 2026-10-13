Más de la mitad de los casos que llegan a la Guardia Civil de Ourense, resueltos

Un momento de la ofrenda floral durante los actos conmemorativos del Pilar en el cuartel de Ourense.

La Comandancia de la Guardia Civil vistió este lunes sus mejores galas para celebrar el Día del Pilar, patrona del cuerpo. Como cada 12 de octubre, el jefe del Instituto Armado en Ourense, el teniente coronel Rafael Berguillo, hizo balance de la estadística delictiva en lo que va de año.

La Guardia Civil de Ourense celebra su gran día en honor a la patrona | Óscar Pinal

Esta refleja cómo el número de delitos se sitúa en cifras muy similares a las del 2025, con un leve aumento del 0,85%. El índice de esclarecimiento se ubica en un 54,97%, es decir, los agentes consiguen resolver más de la mitad de las infracciones penales cometidas.

En estos casi diez meses del año destacó especialmente la lucha contra el tráfico de drogas con dos importantes operaciones. La primera fue la bautizada como “Compay” y se desarrolló en dos fases. La zona de acción fue la comarca de Valdeorras, donde los agentes detuvieron a once personas y lograron la incautación de más de un kilo de cocaína.

Una de las detenidas en la operación.

La segunda se llevó a cabo el mes pasado y fue fruto de la colaboración entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. En este caso, el radio de acción fue mucho más amplio, ya que en la operación se vieron involucradas otras provincias como Madrid, Zaragoza o Huesca. Los investigados presuntamente distribuían cocaína en España, la cual transportaban bajo unas medidas de seguridad muy altas.

Sin embargo, estas no fueron suficientes para eludir la acción policial. A comienzos de septiembre, un amplio dispositivo consiguió interceptar un vehículo en la provincia oscense que escondía en una caleta 36,8 kilos de cocaína. La operación se saldó con cinco detenidos, dos en Ourense.

Otra de las luchas habituales de la Guardia Civil es frente a los delitos contra el patrimonio como robos o hurtos. En el marco de actuación contra estas infracciones, los agentes desarticularon una banda dedicada a robos en gasolineras de la Baixa Limia y Verín y detuvieron a dos personas por hurtar cableado del alumbrado en Pereiro de Aguiar.

Imágenes de los integrantes del grupo criminal durante dos robos en Ourense. | Guardia Civil

Más allá de los delitos contra el patrimonio, Berguillo puso ayer el foco en la lucha contra la violencia de género. “Es nuestro principal desvelo”, aseguró. La Guardia Civil actualmente asume la protección de 339 víctimas y se encarga del seguimiento de 350 casos.

Momentos emotivos

El acto por el Día del Pilar contó con tres momentos especialmente emotivos. El primero fue la entrega de las condecoraciones, con el reconocimiento a 13 agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local de Ourense que recibieron la medalla entre la ovación de los asistentes.

La entrega a Aspanas del cheque con la recaudación de la carrera solidaria de la Guardia Civil | Óscar Pinal

Además, también se le entregó a Aspanas el cheque con la recaudación de la carrera solidaria de la Guardia Civil. En total, 12.062 euros que irán destinados a la citada asociación, que trabaja cada día para mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual.

Ofrenda floral con motivo del homenaje a los que dieron su vida por España, en la Comandancia de la Guardia Civil durante la celebración por el Día del Pilar. | Óscar Pinal

El broche de oro a la jornada lo puso el tradicional homenaje a aquellos que dieron su vida por España, acompañado de una ofrenda floral.