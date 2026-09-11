De Ourense a Zaragoza: así cayó una red de narcotráfico con 32 kilos de cocaína

Los investigadores entraron en una vivienda de A Saínza en el marco de la macrooperación antidroga.

Una macrooperación conjunta entre el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera permitió asestar un duro golpe al tráfico de drogas con la incautación de 32 kilogramos de cocaína y la detención de cinco personas, según las fuentes consultadas por este periódico.

La investigación contra este grupo comenzó hace varios meses. Sin embargo, durante el transcurso de la misma uno de los integrantes de la banda criminal se marchó de Ourense y se mudó a Madrid. Los 500 kilómetros de distancia entre ambas ciudades no evitaron que siguiese bajo el radar de los investigadores.

Los seguimientos policiales y las pesquisas dieron sus frutos esta semana. El miércoles, los agentes interceptaron en una carretera de Zaragoza el vehículo sospechoso. En su interior, realizaron una exhaustiva inspección que permitió detectar un gran alijo con más de 30 kilos de cocaína escondidos en una caleta. La mercancía había salido de Madrid con destino a Barcelona. Tras el hallazgo, realizaron registros en la provincia aragonesa.

Operación en Ourense

Esta intervención solo fue el punto de partida del dispositivo policial, que viajó ayer hasta donde empezó meses antes: la provincia de Ourense. Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil efectuaron al menos un registro en una vivienda de Seixalbo. Fue sobre las ocho de la mañana en un domicilio ubicado en el número 6 de la calle Maior. En esta casa, situada en medio del núcleo urbano, vivía una pareja que, según vecinos de la zona, son de origen colombiano.

Estado en el que quedó la puerta de la casa intervenida en Seixalbo. | Martiño Pinal

El dispositivo en Seixalbo se saldó con dos detenidos. Los registros no terminaron en este punto. A las diez de la mañana, el operativo compuesto por Policía Nacional y Guardia Civil entró en una vivienda de la céntrica calle Alarico, en Allariz.

Según los vecinos, hubo un gran despliegue con numerosos agentes con su rostro oculto y portando armas de gran calibre, quienes rodearon ambas entradas a la calle antes de acceder al bloque de pisos donde se encuentra la vivienda.

“Viñeron rapidísimo e coordinados, parecía unha película”, explicó un testigo. Mientras, un vecino apuntó que tiraron la puerta abajo. “Non vin que levasen a ninguén”, señaló.

A mediodía, el operativo volvió a la ciudad. Agentes encapuchados entraron en un piso ubicado en A Saínza. Sin embargo, testigos presenciales explicaron que abandonaron la zona sin llevarse a ninguna persona detenida. Estos tres registros en Ourense se saldaron sin incautación de droga.

Esta macrooperación antidroga está dirigida por la magistrada de la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense.