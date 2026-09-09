¿Sabe usted que la moda ourensana llega a la Madrid Fashion Week?

Adolfo Domínguez recoge el Premio de Honor de la Academia de la Moda Española que otorga su fundación.

¿Sabe usted que es un placer ver la moda ourensana entre las mejores pasarelas de mundo? ¿Que Adolfo Domínguez últimamente va de éxito en éxito? ¿Que el próximo 14 de septiembre el ourensano presenta su nueva colección primavera-verano en la Madrid Fashion Week? ¿Que se llama “Croma”? ¡Que seguro que este año preparan algo especial como celebración del 50 aniversario de la marca?