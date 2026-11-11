El modelo de gratuidad hace a Galicia líder de escolarización

La implantación de la gratuidad en la etapa educativa de cero a tres años sitúa a Galicia a la cabeza del país en escolarización infantil. Así lo defendió este martes en Ourense la conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, durante una visita institucional a la Escuela Infantil Antela, elegida para exponer el balance de un modelo que la Xunta considera determinante para apuntalar la conciliación de las familias y el desarrollo pedagógico.

Acompañada por el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, la responsable autonómica destacó que la ratio gallega en este primer ciclo supera en catorce puntos al promedio nacional. La cobertura sin coste alcanza ya a 32.000 menores en la comunidad, al aplicarse al margen de si las plazas pertenecen a la red pública, privada o de iniciativa social. Un marco que, según apuntó la conselleira de Política Social, se refuerza con herramientas como las casas nido en el rural y el Bono Concilia Familia.

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El escenario elegido para defender estas cifras, la escuela Antela, cuenta este curso con más de un centenar de alumnos matriculados. En este centro de la ciudad, la Xunta acumula una inversión de 750.000 euros en actuaciones ejecutadas a lo largo de los últimos años. Entre las mejoras ya consolidadas destacan la renovación de la cubierta y la eficiencia energética acometidas en 2023, junto con la remodelación de los jardines exteriores para habilitar áreas seguras de juego y convivencia al aire libre.