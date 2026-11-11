Palabra de maquinista

Todos los testimonios que he escuchado en radio y televisión que proceden de conductores y personal de cabina de ferrocarriles parecen coincidir en unas mismas cuestiones. Unas cuestiones que proporcionan al consumidor argumentos contundentes para meditar con extrema prudencia la posibilidad de volverse a subir a un tren español en su vida. Más aún si, como acaba de ocurrir, el Gobierno aprueba ahora una legislación que faculta al conductor a detener el tren por su propio juicio si estima que existe riesgo durante el trayecto sin tener que enfrentarse a una respuesta disciplinaria por parte de sus superiores. Los maquinistas veteranos que he escuchado estas últimas horas afirman que esto no es más que un nuevo subterfugio para tratar de disimular la situación de precariedad en el capítulo de infraestructuras, depositando en los operarios sobre el terreno toda la responsabilidad a la hora de una desgracia.

El conductor jubilado aseguraba que detener el tren ante una amenaza en el trayecto era cosa normal

El último que he escuchado se ha limitado no solo a tildar la medida como “propia del que asó la manteca” para expresar que esta es una situación que se ha aplicado toda la vida y a la que él mismo, en el desempeño de su trabajo se ha tenido que enfrentar tres veces a lo largo de su dilatada trayectoria, sino que jamás ha tenido que afrontar una sanción por actuar por cuenta propia ante una posibilidad de peligro. El conductor jubilado aseguraba que detener el tren ante una amenaza en el trayecto era cosa normal y se ha resuelto toda la vida cubriendo un parte de incidencias en el que se explican las condiciones en las que la decisión se ha adoptado y nada más. Santas Pascuas, como él dijo.

Pero el núcleo fuerte de estas declaraciones compartidas está en la certeza de que en estos momentos se están produciendo dos variantes que acongojan. Una, que se prima el cumplimiento de horarios a la prudencia, el control y la seguridad en el viaje, como parece haberse producido en el accidente de Toledo. Y en segundo lugar, porque los maquinistas que conducían los trenes anteriores a la pandemia necesitaban diez años de formación para estar a los mandos de un ferrocarril de pasaje. Hoy se colocan en ese puesto a jóvenes sin formar y con apenas cinco meses de experiencia. Y claro, pasa lo que pasa.