Moncho Álvarez lleva su arte al CHUO tras aprender a pintar con la mano izquierda por un ictus

Moncho Álvarez Souto volvió a coger los pinceles apenas dos meses después de sufrir un ictus, aunque tuvo que hacerlo de una manera diferente. El artista ourensano tuvo que aprender a pintar con la mano izquierda, incorporando el arte a su proceso de rehabilitación, una actividad que siempre había formado parte de su vida.

Diez años después, Álvarez Souto continúa pintando y compartiendo su obra, y ahora lo hace a través de una nueva exposición en el Hospital Universitario de Ourense (CHUO). La muestra reúne varios de sus cuadros, que pueden contemplarse en la entrada principal del edificio Cristal y en la primera planta.

La inauguración contó con la presencia de pacientes y profesionales del Hospital de Día de Psiquiatría, donde el artista impartió un taller de pintura. Esta experiencia permitió acercar su trabajo a las personas que acuden al centro y poner de nuevo en valor el papel de la creación artística como herramienta de expresión y acompañamiento.

Tanto la exposición como el taller se enmarcan en la colaboración con la asociación cultural Black & Chain Community, que impulsa estas iniciativas culturales en el entorno hospitalario.