¿Sabe usted que un año más Montealegre amanece con una imagen deplorable tras los magostos?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la gente no aprende tras los magosto en Montealegre y algunos no saben divertirse sin destrozar el patrimonio natural que les rodea.
¿Sabe usted que no aprenden? ¿Que un año más el lunes tras los magostos Montealegre amanece con una imagen deplorable? ¿Que hay alguno -y no son pocos- que no saben divertirse sin destrozar el patrimonio natural que les rodea? ¿Que en cada recoveco de esta preciosa zona aparece una botella de cristal? ¿Que ahora otros se dedican a limpiar mientras a los “ensuciadores” no les importa lo más mínimo?
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