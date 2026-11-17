¿Sabe usted que no aprenden? ¿Que un año más el lunes tras los magostos Montealegre amanece con una imagen deplorable? ¿Que hay alguno -y no son pocos- que no saben divertirse sin destrozar el patrimonio natural que les rodea? ¿Que en cada recoveco de esta preciosa zona aparece una botella de cristal? ¿Que ahora otros se dedican a limpiar mientras a los “ensuciadores” no les importa lo más mínimo?

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