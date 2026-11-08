¿Sabe usted que Montealegre se prepara para un "macrofestival de Schrödinger"?

¿Sabe usted que el festival en Montealegre está en stand-by? ¿Que ya fueron a la parcela situada en una antigua granja tanto Policía Local como Nacional para parar el montaje? ¿Que en Urbanismo dudan que, a cuatro días del inicio, puedan obtener licencia? ¿Que varios agentes alertaron del riesgo por la falta de accesos o el riesgo de incendio? ¿Que los organizadores, que vendieron 700 abonos, seica tienen intención de seguir p’alante?

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