El Concello de Ourense frena el macrofestival de Montealegre al carecer de licencia a cinco días de su inicio

La celebración del macrofestival previsto en las inmediaciones del jardín botánico de Montealegre entre el 12 y el 15 de noviembre ha quedado en el aire tras constatar la administración local que el evento carece de las autorizaciones preceptivas. El debate sobre la viabilidad de la cita saltó al último pleno municipal a instancias del portavoz del BNG, Luis Seara, quien se interesó por la situación administrativa de un encuentro que contempla zona de acampada, un aforo de 3.000 personas y más de un centenar de artistas. La respuesta del gobierno municipal fue tajante: el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, confirmó que los promotores no disponen de los permisos pertinentes y admitió sus dudas sobre la posibilidad de que consigan tramitarlos con éxito antes del próximo jueves.

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La incertidumbre administrativa se trasladó también al propio terreno. Agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía acudieron a la parcela —ubicada junto a una antigua nave ganadera— para ordenar la paralización inmediata de las labores de montaje de la carpa que albergaría el escenario denominado «La cúpula». La actuación policial coincidió además con una solicitud de inspección urgente formulada por el sindicato SPPME, cuyos representantes alertaron del peligro que representa una concentración tan multitudinaria en esa localización por las dificultades de acceso y evacuación, el riesgo de incendios forestales y la falta de garantías de salubridad.

Pese al pronunciamiento consistorial y la orden de detención de los trabajos, la empresa organizadora, Eventos Galiza, mantiene su intención de continuar con el festival. Su portavoz, Óscar González, defendió que la tramitación de la licencia se inició en el mes de agosto y que este viernes se registraría la documentación final exigida por los técnicos. El promotor rechazó que existan motivos para cancelar la cita, alegó disponer de plan de seguridad y póliza de responsabilidad civil, y criticó la falta de respaldo municipal al no facilitárseles ni contenedores ni un punto violeta. Con cerca de 700 abonos vendidos hasta la fecha, los organizadores confían en desbloquear la autorización antes de la fecha fijada para el arranque.