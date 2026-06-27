¿Sabe usted que Montserrat Cruz ya se ha estrenado como la nueva vicerrectora del campus?

¿Sabe usted que las responsabilidades no han tardado en llegar? ¿Que la nueva vicerrectora del campus, Montserrat Cruz, tomó posesión el jueves y este viernes ya representó a la UVigo en su primer acto? ¿Que estuvo en Expourense en el lanzamiento de un proyecto europeo? ¿Que ella misma reconoció que intervenía “coa emoción particular de quen estrea responsabilidade”? ¿Que por el momento le damos el aprobado?