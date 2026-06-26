¿Sabe usted que el PPdeOu tiene un capítulo infinito del manual de comunicación errática?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el nuevo caso Paulaprado
¿Sabe usted que tiene que hacerse ver el PPdeG la errática gestión de la comunicación de su secretaria general? ¿Que hace cuatro años Paulaprado tuvo que ser apartada de la negociación con DO para mantener la Dipu por sus extraños modos? ¿Que después se lució abroncando al presidente del Parlamento y compi de partido solo por hacer su trabajo? ¿Que ahora se luce con la errática gestión del alcaldable/bla de la city? Pufff…
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