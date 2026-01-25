¿Sabe usted que la morriña roquera tomó el mando en el Café Ceres este fin de semana? ¿Que con el tributo a Los Suaves no cabía ni un alfiler en el local? ¿Que los himnos de la banda sonaron tan fuerte que parecía que el tiempo no había pasado? ¿Que hubo quien se emocionó coreando el “Dolores se llamaba Lola” como en los viejos tiempos? ¿Y que quedó demostrado que, pase lo que pase, el gato sigue teniendo siete vidas?