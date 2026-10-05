El motorista que murió junto al Paco Paz circulaba sin casco y acumulaba más de 40 infracciones

Borja S.F, de 26 años, murió este lunes tras colisionar la moto que conducía contra un turismo en la OU-0517, a la altura del Paco Paz. Sucedió minutos después de las cinco de la tarde del domingo y los testigos detallaban que la conductora del turismo, una mujer que viajaba con su hija, intentó hacer un giro a la izquierda en un lugar prohibido por la línea continua y en ese momento la moto, que intentaba adelantarlo, chocó contra él.

Como consecuencia del impacto el motorista falleció, ya que nada pudieron hacer por salvarle la vida los sanitarios que acudieron hasta el lugar.

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También se desplazó hasta el punto del accidente la Policía Local, que se encarga de la investigación al producirse la colisión en pleno casco urbano.

Aunque por el momento la instrucción está en un momento inicial, ya se conoce que el motorista viajaba sin casco cuando sucedieron los hechos. Además, las indagaciones han permitido conocer que carecía de seguro e ITV en su vehículo.

Borja S.F. además cuenta con más de 40 infracciones en su historial, tres pérdidas de vigencia de carné por pérdida de puntos y varios antecedentes penales. Al respecto de esto último, tenía cuatro juicios pendientes.

Su muerte ha causado gran conmoción en Barbadás, donde residía a pesar de haber nacido en Cortegada. En este último municipio regentaba un negocio de compraventa, Bora Motor, por lo que era muy conocido en la zona.