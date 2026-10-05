Investigan las causas del accidente de tráfico que se cobró la vida de un joven motorista de 26 años en Ourense

Un joven de 26 años, natural de Cortegada y vecino de A Valenzá, falleció en la tarde del domingo en inmediaciones del Paco Paz, en un impacto con un vehículo, cuyos ocupantes salieron ilesos.

Un joven de 26 años, natural de Cortegada y residente en el núcleo de A Valenzá (Barbadás), perdió la vida ayer domingo en un accidente de tráfico en la entrada a la ciudad por la zona del Paco Paz. El motorista falleció en el acto tras colisionar lateralmente contra un turismo en la rúa Ponte Sevilla, a la altura de la intersección que da acceso al IES Ferro Couselo, al Pazo dos Deportes Paco Paz y al recinto ferial de Expourense.

El suceso se produjo poco después de las 17,15 horas. Según los indicios recabados en el lugar, el accidente se habría desencadenado tras un cruce de maniobras antirreglamentarias por parte de ambos conductores, como también avanzaron desde el Concello de Ourense. Los dos vehículos circulaban en sentido bajada, desde O Piñeiral hacia la ciudad. El turismo, ocupado por una madre y su hija, realizó un giro a la izquierda para desviarse hacia la zona del Paco Paz cruzando una doble línea continua. En ese mismo momento, el motorista había iniciado una maniobra de adelantamiento, prohibida también por la señalización de la vía, lo que provocó el violento impacto contra el lateral del coche.

El lugar donde se produjo el siniestro es conocido por ser un punto conflictivo para el tráfico. Aunque los giros a la izquierda en esa intersección estaban permitidos en el pasado, la normativa se modificó y actualmente existe una línea continua -con escasa visibilidad, al estar borrosa, según lamentan los conductores- que obliga a los conductores a continuar la marcha hasta la rotonda de Mariñamansa para realizar allí el cambio de sentido de forma legal y segura.

Sin embargo, numerosos usuarios advierten que es una práctica habitual realizar el cruce directo para acortar el trayecto hacia el Paco Paz o Expourense, generando situaciones de peligro que esta vez terminaron de la peor forma posible. Las circunstancias exactas y la dinámica del siniestro están siendo investigadas por la Policía Local.

El cruce de la rúa Ponte Sevilla, frente al IES Ferro Couselo y el Paco Paz, donde se produjo la tragedia. | José Paz

Amplio despliegue y cortes

El 112 Galicia registró la primera alerta a las 17,19 horas, movilizando a Urgencias Sanitarias del 061, Policía Local, Guardia Civil y Bomberos de Ourense. A su llegada, los sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del joven motorista. Las dos ocupantes del turismo resultaron ilesas, aunque requirieron asistencia debido a su estado de shock, junto a otra persona.

El operativo obligó a acordonar la zona a la espera de la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver, instantes en los que allegados de la víctima se desplazaron hasta el perímetro de seguridad viviéndose momentos de profundo dolor.

El accidente coincidió con un momento de alta densidad circulatoria en el entorno debido a la celebración de varios eventos multitudinarios, como los preparativos del concierto de la artista Luz Casal en el recinto provincial y la celebración del parque multiaventura familia en el entorno de Expourense. Esta situación requirió el corte total del tráfico en el tramo de la carretera de San Cibrao que enlaza con la rotonda de la avenida de Zamora. La Guardia Civil y la Policía Local habilitaron desvíos alternativos hasta que una grúa retiró el vehículo siniestrado y los bomberos finalizaron las labores de limpieza de la calzada, restableciendo la normalidad en la zona a última hora de la tarde.

Reforma en el horizonte

La carretera OU-0517, escenario del accidente, es de titularidad provincial. Precisamente en estos momentos, la Diputación tiene en licitación un proyecto diseñado para mejorar la seguridad en toda esta travesía. Aunque la primera fase de la obra se ejecutará en un tramo distinto al del siniestro, el plan director contempla transformar progresivamente todo el trazado.

El objetivo de esta inminente reforma integral es implantar precisamente “medidas eficaces de calmado del tráfico” para reordenar el espacio.