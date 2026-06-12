Su móvil ocultaba 688 fotos y 223 vídeos de porno infantil
JUICIOS EN OURENSE
El inculpado aceptó el pago de una multa ante el Juzgado de Ourense y no podrá trabajar con menores durante 30 meses
Francisco José S.R. aceptó ayer una condena por tenencia de pornografía infantil tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía durante una audiencia celebrada en la Sección Penal de Ourense. El acusado reconoció los hechos y evitó el ingreso en prisión al aceptar una pena de siete meses de multa, con una cuota diaria de cinco euros, lo que supone un total de 1.050 euros, además del pago de las costas procesales.
La sentencia incluye también el comiso definitivo de su teléfono móvil y la prohibición de ejercer profesiones o actividades con contacto directo y habitual con menores durante dos años y medio.
La investigación fue instruida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense y se inició tras una alerta del sistema CyberTip del NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), remitida al Grupo de Protección al Menor de la Policía Nacional.
Los sistemas de seguridad de Google detectaron las imágenes y vídeos, enviando de inmediato una alerta policial
Las pesquisas revelaron que el acusado había almacenado en Google Drive un total de 21 archivos con contenido pornográfico infantil. Posteriormente, en un registro efectuado en octubre de 2024 en su domicilio de Ourense, los agentes incautaron un teléfono móvil Xiaomi Redmi Note 11.
El análisis del dispositivo permitió localizar 108.164 imágenes y 1.017 vídeos, de los que los investigadores identificaron de forma concluyente 688 imágenes y 223 vídeos con escenas de carácter sexual protagonizadas por menores de edad o por menores junto a adultos.
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