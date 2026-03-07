Muere un hombre de un infarto mientras conducía por la calle Río Mao en Ourense

Un hombre murió este viernes en Ourense tras sufrir una indisposición mientras conducía su vehículo. Sucedió en la calle Río Mao, en A Ponte, cuando alrededor de las 17:25 horas un particular solicitaba asistencia médica para un hombre que se encontraba dentro del coche y no reaccionaba.

El conductor posteriormente fallecido, vecino de esa misma calle de la ciudad, se había salido de la carretera. Los servicios de emergencia informarn a la Policía Nacional y Local, así como a Urxencias Sanitarias 061, que informó de la muerte a su llegada por una parada cardiorrespiratoria.

La calle, de sentido único, fue cortada al tráfico durante la intervención. Nada se pudo hacer por salvarle la vida.