Muere un hombre de un infarto mientras conducía por la calle Río Mao en Ourense
VECINO DE LA ZONA
Un hombre murió este viernes al volante al sufrir una indisposición en la ciudad de Ourense
Un hombre murió este viernes en Ourense tras sufrir una indisposición mientras conducía su vehículo. Sucedió en la calle Río Mao, en A Ponte, cuando alrededor de las 17:25 horas un particular solicitaba asistencia médica para un hombre que se encontraba dentro del coche y no reaccionaba.
El conductor posteriormente fallecido, vecino de esa misma calle de la ciudad, se había salido de la carretera. Los servicios de emergencia informarn a la Policía Nacional y Local, así como a Urxencias Sanitarias 061, que informó de la muerte a su llegada por una parada cardiorrespiratoria.
La calle, de sentido único, fue cortada al tráfico durante la intervención. Nada se pudo hacer por salvarle la vida.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DECENAS DE MILES DE EUROS
Este restaurante de Ourense reparte uno de los mayores premios de la Bonoloto
ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Ecologistas ponen la lupa sobre el loro del Concello de Ourense
Lo último
RADICALIZACIÓN DE TERCEROS
Vídeo | Detenidos dos luchadores de MMA por presunto adoctrinamiento yihadista en Madrid
Ataque a Irán
Irán suspende los bombardeos a sus vecinos regionales