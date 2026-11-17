Justino "Tito" Barbosa, empresario ourensano y director general de Barbosa e Hijos, ha fallecido a los 87 años. Nacido en Ourense el 10 de septiembre de 1939, dedicó toda su vida al negocio familiar de los cepillos, que bajo su impulso pasó de ser una pequeña fábrica artesanal a convertirse en uno de los referentes del sector en España.

Tercero de seis hermanos, creció entre cepillos y el contexto económico de la empresa familiar, entonces conocida como La Industrial Cepillera Orensana. Desde muy joven comenzó a trabajar en el negocio y a buscar oportunidades comerciales por su cuenta. Con apenas 16 años ya recorría Galicia vendiendo cepillos y, posteriormente, compaginó su trabajo en la fábrica con la compraventa de materiales y otros negocios.

Justino Barbosa, Tito. Barbosa Universal. | Barbosa e Hijos.

Carácter emprendedor

Uno de los episodios que mejor define su carácter emprendedor ocurrió en 1968, cuando decidió comprar por su cuenta las existencias de una fábrica de Bilbao por 550.000 pesetas, pese a que su padre se había opuesto a la operación. Cargó los cepillos en camiones y comenzó a venderlos durante el viaje de regreso a Ourense. Cuando llegó a la ciudad, ya había recuperado la inversión y obtenido beneficios.

Aquella operación supuso un punto de inflexión para la empresa familiar. Tras la jubilación de su padre, Tito Barbosa asumió junto a sus hermanos el rumbo del negocio y posteriormente impulsó la adquisición de nuevas instalaciones y maquinaria. En 1985 retomaron la fabricación propia, una actividad que habían abandonado años antes, y la compañía comenzó una etapa de fuerte crecimiento.

Con el paso de los años, Barbosa e Hijos llegó a disponer de 22.000 metros cuadrados de instalaciones y un elevado nivel de automatización, desarrollando buena parte del proceso de fabricación, desde la transformación de los materiales hasta el montaje de los cepillos. La empresa también inició su expansión internacional.

La empresa Barbosa e Hijos. | La Región

Un empresario ligado a la familia

La trayectoria de Tito Barbosa estuvo estrechamente vinculada a su familia. Casado desde los 26 años con María Francisca, tuvo dos hijos, María José y Justino, y mantuvo durante décadas una estrecha relación profesional con hermanos, sobrinos e hijos.

Ya en su madurez comenzó a preparar el relevo generacional, aunque reconocía que le costaba delegar. El trabajo fue siempre una parte esencial de su vida, hasta el punto de acudir habitualmente a su despacho incluso los sábados.

Pero quienes le conocieron también destacaban su carácter cercano, su generosidad y su capacidad para establecer relaciones personales con clientes y colaboradores. Su presencia en ferias profesionales era habitual y en los stands de Barbosa era conocido por recibir personalmente a clientes y visitantes.

Tito Barbosa también dejó numerosas anécdotas vinculadas a su trayectoria como emprendedor. Una de las que más recordaba se produjo cuando tenía 16 años y, tras varios días sin vender un solo cepillo, llegó a plantearse abandonar la ruta comercial que le había encargado su padre. Fue entonces cuando un comerciante de Villoria, Enrique Cruz Delgado, le compró 50 docenas de cepillos y le dio la confianza necesaria para continuar.

Décadas después, Barbosa seguía recordando aquel episodio y aseguraba que aquella venta “me salvó la vida”. El empresario ourensano convirtió desde entonces el trabajo, la capacidad comercial y la perseverancia en las señas de identidad de una trayectoria ligada durante más de seis décadas a los cepillos y a la industria ourensana.