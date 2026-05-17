Adeus a Luis Mouriz, ex-secretario xeral da coral De Ruada

OBITUARIO
Antonte chegounos á coral De Ruada a triste nova do falecemento de Luis Mouriz Fernández.
Mouriz, como lle chamabamos todos, chegou a De Ruada da man do daquela presidente, Manuel Rego Nieto, como membro non coralista para axudar nas tarefas da directiva, ocupando o cargo de secretario xeral na última década do pasado século e nos primeiros meses do presente.
Luis Mouriz deixou entre todos os coralistas que chegamos a coñecelo un grato recordo polo seu carácter afable, cordial e correcto, disposto a facer máis doado o traballo dos coralistas e sempre cun sorriso na súa faciana e unha palabra amable nos seus beizos. En 2001, De Ruada agradeceulle o seu labor co nomeamento de Coralista de Honra e coa insignia de prata da Coral, momento que recolle a foto.
Dende a Coral De Ruada queremos facerlle chegar o noso máis sentido pésame por tan sensible perda á súa dona, María, e aos seus fillos, María José e Luis, así como ao resto de familiares e amigos.
Descanse en paz na compaña dos xa moitos ruadistas do Alén.
