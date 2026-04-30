Muere una niña de 11 años por sospecha de meningitis y activan 104 contactos estrechos en Ourense

Este jueves la Consellería de Sanidad ha confirmado el fallecimiento de una niña de 11 años del colegio de Salesianos en Ourense tras una sospecha de infección meningocócica invasora, una enfermedad bacteriana grave que ha activado de inmediato los protocolos sanitarios.

Desde el primer momento, la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad puso en marcha el dispositivo previsto para este tipo de casos cuando se detecta un brote, centrado en localizar y proteger a los contactos estrechos de la menor.

104 personas citadas para tratamiento preventivo

En total, se han identificado 104 contactos estrechos en el entorno familiar, educativo y social de la niña durante los últimos 10 días. Todas estas personas han sido citadas entre hoy y mañana para recibir la quimioprofilaxis preventiva, una medicación destinada a reducir el riesgo de contagio.

El objetivo es actuar con rapidez para cortar cualquier posible cadena de transmisión.

El Club Ourense de Baloncesto (COB) ha expresado su pésame, en un contexto especialmente duro para su entorno cercano y escolar. Desde el Colegio plurilingüe "María Auxiliadora" Salesianos de Ourense también trasladan su pesar por el fallecimiento de la alumna mediante redes sociales.

Refuerzo de la vacunación en Galicia

En paralelo, la comunidad gallega ha anunciado un paso más en la prevención: será la primera en España en ampliar la vacunación frente al meningococo B a los 12 años.

A partir de mayo, todos los menores que acudan a la revisión de esa edad recibirán esta protección. Hasta ahora, la pauta se administraba a los 2 y 4 meses, con un refuerzo al año.

Con el nuevo calendario, los niños y niñas sin pauta completa recibirán dos dosis a los 12 años, mientras que el resto contará con una dosis de refuerzo.