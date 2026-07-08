Hallan muerto a un vecino de Ourense de 50 años en el río Arenteiro, en O Carballiño

Los bomberos en el rescate del cuerpo sin vida de un hombre en el río Arenteiro, en O Carballiño

Un vecino de Ourense de 50 años ha muerto este miércoles tras ser localizado su cuerpo flotando en el río Arenteiro, en O Carballiño. El cadáver apareció sobre las 10,30 horas en el Paseo dos Patos, junto a varios útiles de pesca y sin signos aparentes de violencia, por lo que será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento.

Los bomberos en el lugar de los hechos.

Junto al cuerpo fueron encontrados varios útiles de pesca, un extremo que forma parte de las diligencias abiertas para esclarecer lo sucedido. Según las primeras informaciones, el cadáver no presentaba signos de violencia.

Tras recibir el aviso, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (112) movilizó a la dotación de Bomberos de O Carballiño-O Ribeiro, que se encargó del rescate del cuerpo del río. En el operativo también participaron efectivos de Protección Civil de O Carballiño, Policía Local, Guardia Civil, personal de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, el médico forense y la funeraria judicial.

Los sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. Una vez concluidas las diligencias judiciales y la inspección ocular, los bomberos procedieron a recuperar el cadáver del agua.

Aunque no se aprecian indicios de violencia, las circunstancias de la muerte se desconocen por el momento. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y el cuerpo ha sido trasladado al Hospital Universitario de Ourense, donde se le practicará la autopsia, que determinará las causas exactas del fallecimiento.