Hallan a persona muerta en el interior de una vivienda en Pereiro de Aguiar

Efectivos del cuerpo de Bomberos del Polígono de San Cibrao intervinieron en una vivienda situada en la zona de Sabadelle, en el municipio de Pereiro de Aguiar, para proceder a realizar una apertura de puerta de urgencia. Tras lograr el acceso al interior del inmueble, los servicios de emergencia localizaron el cuerpo sin vida de un residente.

Según han confirmado fuentes cercanas al operativo, la intervención se activó tras la imposibilidad de contactar con el propietario de la vivienda. Una vez completada la apertura forzosa del acceso por parte de los bomberos desplegados, se constató la muerte de la persona en el interior.

Los indicios iniciales apuntan a un deceso por causas naturales. Fuentes presenciales han señalado que las circunstancias que rodean el hallazgo no presentan indicios de criminalidad, enmarcándose en una situación habitual dentro de este tipo de asistencias domiciliarias que los cuerpos de extinción y salvamento atienden de forma periódica en la provincia.