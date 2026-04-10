Una mujer acusa a su expareja de empujarla: “Yo sentía miedo”

Una mujer aseguró este jueves en el Penal 1 que su expareja, Iván G.G., la empujó contra la pared el pasado 29 de enero, cuando ambos estaban en el garaje. Explicó que vivían juntos pese a haber roto la relación y que el día anterior a los hechos, él le pidió una documentación que estaba en el maletero del coche.

El 29 de enero, ella, según su relato, bajó al garaje y vio a su expareja intentando coger la caja del maletero y ella se lo reprochó, reaccionando él dándole un empujón. “No se basa en un golpe, yo sentía miedo”, aseguró.

Él negó la agresión y sostuvo que ese día no coincidieron en el garaje. Al respecto, indicó que ella abrió un poco la puerta, se asomó y la cerró sin llegar a entrar. “No me dio ni tiempo a verle la cara”, aseguró.