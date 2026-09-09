Una mujer que asestó botellazos en la cara de su pareja en un bar de Ourense debe pagarle 10.254 euros

Dos denuncias por violencia en el ámbito de la pareja con mujeres ocupando el banquillo de las acusadas tuvieron ayer un desenlace muy distinto en los juzgados de Ourense: un pacto para rebajar la condena en un caso, y la celebración de una vista oral en febrero del año que viene en el otro.

El primero de los incidentes se cerró con un acuerdo de conformidad que permitió a la agresora esquivar el ingreso en prisión al suspenderse la pena si no vuelve de delinquir en el plazo de dos años. Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2024 en el bar Oro Azul, establecimiento hostelero donde trabajaba la víctima.

Stefhnie G. R., que mantuvo una relación de diez años con el hombre y con quien tiene dos hijos en común, acudió al local. El detonante del altercado fue una discusión motivada porque él no le proporcionaba dinero para la manutención de los menores, según fuentes cercanas al caso. Aprovechando el momento en que su expareja se agachó para recoger unas llaves del suelo, la mujer accedió al interior de la barra y le golpeó repetidas veces en la cara y en el antebrazo utilizando una botella de cristal.

A raíz del ataque, el hombre sufrió cortes sangrantes que precisaron una intervención quirúrgico-traumatológica. Como secuela, el forense determinó un perjuicio estético moderado (valorado en 7 puntos), al quedarle cicatrices visibles de 7,5 centímetros en la mejilla izquierda y de 4 centímetros en el antebrazo.

Aunque inicialmente la Fiscalía solicitaba para ella cuatro años de prisión y un alejamiento de 500 metros, la defensa logró un pacto: la acusada aceptó una condena de 20 meses de cárcel y una reducción drástica de la orden de alejamiento, fijada finalmente a menos de 50 metros durante dos años y ocho meses. Lo que sí deberá abonar íntegramente son los 10.254,86 euros de responsabilidad civil solicitados por los días de curación y las secuelas.

Sin acuerdo

Un escenario muy distinto es el que afronta Vania K. G.. Al no alcanzarse ningún tipo de conformidad entre las partes, la acusada deberá sentarse en el banquillo durante la vista oral.

Otra mujer será juzgada por morder y golpear con un móvil en la cabeza a su novio mientras estaba en la cama

En este segundo caso, el Ministerio Público acusa a la mujer por unos hechos que sucedieron a las 7,00 horas del 6 de abril de 2025 en el domicilio familiar que compartía con su entonces pareja, J. B. F.. Según el escrito de acusación, la encausada llegó a la vivienda haciendo mucho ruido, lo que despertó al denunciante, que se encontraba acostado en la cama. Cuando él se lo recriminó, se desató una discusión. Vania -añade el Ministerio Público- saltó entonces sobre la cama, mordió a su pareja en el cuello y abandonó la habitación, para volver instantes después y golpearle en la cabeza con un teléfono móvil.

La agresión le causó al hombre diversas escoriaciones en los brazos, marcas dentarias y una herida cefálica. Esta última precisó de la aplicación de cuatro grapas para su curación y le dejó como marca permanente una cicatriz de unos 10 centímetros bajo el cuero cabelludo.

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Por estos hechos, la Fiscalía solicita para Vania 1 año y 11 meses de prisión por un delito de lesiones, o subsidiariamente 12 meses por un delito de maltrato no habitual. En cualquiera de los dos escenarios, el Ministerio Público reclama también la imposición de una orden de alejamiento a 500 metros y la prohibición de comunicación durante 5 años, así como el pago de una indemnización de 419,10 euros por los días que la víctima tardó en curar.