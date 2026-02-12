Muere Xesús Alonso Montero, hijo adoptivo de Ribadavia y referente de la cultura gallega

El ensayista, sociolingüista, poeta y catedrático Xesús Alonso Montero ha muerto a los 97 años. Nacido en Vigo en 1928 y estrechamente vinculado a Ribadavia (localidad de la que era hijo adoptivo y donde pasó su infancia), fue una de las figuras más influyentes de la cultura gallega contemporánea.

Trayectoria

Doctor por la Universidad de Salamanca con una tesis sobre Curros Enríquez, fue catedrático y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Miembro y presidente de la Real Academia Galega entre 2013 y 2017, destacó por su defensa de la lengua gallega, especialmente a través de obras como O porvir da lingua galega (1969) y el polémico Informe -dramático- sobre la lengua gallega (1973).

Autor de numerosos estudios sobre Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro o Luis Seoane, entre otros, y colaborador habitual en la prensa gallega, recibió premios como el Galicia de Periodismo, el Julio Camba, el Otero Pedrayo y fue nombrado Vigués Distinguido en 2025.

Con su muerte desaparece una voz esencial del pensamiento y el galleguismo cultural de las últimas décadas.