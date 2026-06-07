Música de varias generaciones conquista el festival Ou Yeah!

El festival Ou Yeah! comenzó este sábado con una jornada trepidante gracias a artistas con un gran bagaje en el mundo musical. La primera parada de este evento itinerante fue Expourense, en las afueras de la ciudad. Los encargados de abrir el festival fueron Kitty, Daisy & Lewis, el trío británico compuesto por tres hermanos que supieron ganarse al público.

Esto solo fue el principio, ya que tras ellos llegó el turno de uno de esos viejos roqueros que ha sabido trascender varias generaciones. Ayer Loquillo no estuvo en su ansiado L.A., pero sí en un Ourense que se rindió a sus canciones y le hizo vivir una noche mágica.

El público no falló a su cita con el festival Ou Yeah!. | José Paz

Su conocido repertorio de canciones permitió que su voz inconfundible estuviese acompañada por un público que cantó a coro sus temas. “Cuando el rock and roll conquistó mi corazón”, canta en uno de sus más inconfundibles hits y precisamente lo que él hizo ayer fue conquistar el corazón del público.

Los encargados de cerrar la velada fueron The Rapants. La popular banda gallega, que recientemente publicó su nuevo disco, cuenta con una gigantesca legión de fans deseosos de acudir a sus conciertos a cantar sus temas, como sucedió ayer en Ourense.

La siguiente jornada del festival Ou Yeah! será el 31 de julio en O Carballiño con la actuación de Burning.