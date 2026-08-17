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Jornada de calor en Ourense

¿Sabe usted que en Xinzo ya se respira Esquecemento?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, Xinzo retrocede en el tiempo

Xinzo de Limia se prepara para el Esquecemento
Xinzo de Limia se prepara para el Esquecemento | La Región

¿Sabe usted que Xinzo de Limia ya se montó en la máquina del tiempo? ¿Que si uno pasa por el Parque do Toural, ya puede ver los primeros castros de la veintena que ocuparán el espacio este fin de semana? ¿Que, además, hay ya alguna que otra tienda romana? ¿Que, aunque la tecnología facilita la construcción, hay cosas que siguen igual que hace 2.000 años? ¿Que mientras unos pocos trabajan, el resto está de cañas?

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