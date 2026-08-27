El narco-búnker de Eiroás: un líder a la fuga y un juicio imposible en Ourense

El juicio contra el clan de Eiróas, previsto inicialmente para el 21 de septiembre en la Audiencia Provincial de Ourense, ha vuelto a encallar y se aplaza hasta el 26 de noviembre. La vista está atrapada en un laberinto judicial sin precedentes: con este nuevo retraso ya son seis las veces que el proceso ha tenido que suspenderse. Solo en el último año ha encadenado tres aplazamientos consecutivos por motivos de lo más diversos: primero por la incomparecencia de uno de los hijos del principal acusado, luego por la baja médica de un abogado y, ahora, por la baja de un segundo letrado.

Quien ha sabido sacar el máximo provecho de estas seis suspensiones es Blademil H. M., el ciudadano dominicano y presunto líder del entramado. Su actitud de burla hacia la justicia ya venía de atrás: en la tercera intentona, por ejemplo, decidió dar plantón a la cita tras tomarse algo tranquilamente en una cafetería próxima a las dependencias judiciales. Finalmente, aprovechó los aplazamientos para darse a la fuga de forma definitiva, lo que motivó que a finales de junio de este año se dictara contra él una orden europea e internacional de detención y entrega. Mientras el escurridizo cabecilla sigue prófugo, sus dos hijos, Kendry y Cleury, aguardan el momento del juicio ingresados en la prisión de A Lama por otra causa.

Quejas vecinales

La historia de este grupo criminal destaca por su obstinado empeño en atrincherarse frente a las intervenciones policiales. Tras sufrir varios arrestos y protagonizar mudanzas por diferentes pisos de Ourense, la banda alquiló un inmueble en el número 6 de la calle Boavista, en la zona de Eiróas, para transformarlo en una auténtica fortaleza.

La casa utlizada como narco-búnker | Xesús Fariñas

Allí realizaron obras para reforzar las ventanas con rejas, instalaron una doble puerta metálica en la entrada y colocaron cerrojos de seguridad interiores con el único fin de crear una “narcosala” inexpugnable. En el interior de este búnker, según la Fiscalía, despachaban dosis “micras” de heroína por cinco euros y dosis de “rebujito” (mezcla de heroína y cocaína) por diez euros a los drogodependientes que acudían al lugar. Por este inmueble pasaban múltiples toxicómanos a diario, lo que motivó un sinfín de quejas y denuncias vecinales.

El encargado de abrir la puerta y atender el negocio era Marcos Adrián S. C., un joven que cobraba 80 euros diarios por su arriesgada jornada laboral.

La droga incautada por la Policía Nacional en la operación.

Sin embargo, el grueso de la mercancía no se guardaba en el búnker de Eiróas, sino en la casa de la expareja de Blademil, Yuri E. F., ubicada en la carretera de A Granxa. De hecho, el propio Blademil H. M. fue interceptado por la policía cuando salía de esta vivienda portando bajo la chaqueta dos bolsas con 107,8 gramos de cocaína y 48,5 gramos de heroína, respectivamente. Durante el registro posterior de este domicilio, que la red presuntamente utilizaba como “guardería” secreta, los agentes encontraron un gran alijo escondido debajo del sofá del salón: una bolsa con múltiples envoltorios de cocaína y heroína listos para su distribución. Además, en un mueble de esa misma estancia incautaron una balanza de precisión. Por todos estos hechos, la Fiscalía Provincial de Ourense solicita para cada uno de los cinco acusados una pena de cuatro años y seis meses de prisión, además de una contundente multa de doscientos mil euros. Para los inculpados extranjeros, exige el cumplimiento de dos tercios de la condena y la sustitución del tiempo restante por la expulsión de España durante cinco años.